سلال: 50 مركزا للتبريد لامتصاص فائض الانتاج الفلاحي
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال الخميس أن مشروع انجاز 50 مركبا للتبريد على المستوى [...]
كشفت البعثة الصحفية المصرية في الغابون الجمعة، أن عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة يتلقى علاجا طارئا من أجل التغلب على نزلة بردوفي الوقت نفسه طمأنت البعثة المصرية عشاق الحضري بأن حارس عرين المنتخب المصري رغم نزل [...]
أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة ان الانتشار الامني في اللوفر اتاح تفادي اعتداء "له طابع إرهابي".واضاف هولاند في القمة الاوروبية بمالطا أن العملية الأمنية المعروفة بـ "سنتتنيل""أتاحت حتى وإن كان المستهد [...]
تعرضت السفارة الروسية في دمشق للقصف مرتين، يومي الخميس والجمعة، دون وقوع إصابات، حسبما أعلنت موسكو.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن إحدى القذيفتين اللتين سقطتا على السفارة سقطت في موقع بين مكتب ومقر سكن [...]
رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة حول وضعية مرضى السرطان بالجزائر، بسبب قلة المراكز المختصة وقلة أجهزة العلاج رغم أن الداء يقتل 12 ألف جزائري سنويا. وحسب بيان للرابطة عشية الاحتفال ب [...]
أعلنت إدارة شبيبة القبائل إقالة المدرب التونسي سفيان حيدوسي من منصبه بسبب النتائج السلبية التي سجلها الفريق الناشط في الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس" لكرة القدم. بعد الهزيمة الأخيرة ضد إتحاد الحراش (1-0) [...]
مع تصاعد الدعوات لانسحابه من السباق إلى قصر الإليزيه، يجد مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون نفسه في موقع يزداد ضعفاً، بعد الفضيحة حول احتمال أن يكون دبر وظائف وهمية لزوجته. ووصل إحراج فيون إلى ذروته عندما بثت [...]
دعت الممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان إلى انقلاب عسكري على ترامب في تغريدة لها، قائلة: "استيقظوا وانضموا للمقاومة، فبمجرد انضمام الجيش إلينا سنطيح بالفاشيين، ونقول للملك المجنون ومن وراءه وداعا وداعا"، وأضافت في [...]
اندلعت مساء اليوم اشتباكات بين شباب بحي ماغينغات - 5جويلية- في الأربعاء بسبب مقتل قاصر في السابعة عشر من العمر. وكشفت مصادر "الخبر" أن أهل الضحية ثاروا انتقاما له، حيث شهدت بعض المحلات عملية تخريب وسرقة في [...]
عمق نادي بارادو الفارق عن اقرب ملاحقيه غلى عشر نقاط كاملة بعد فوزه على إتحاد البليدة بهدفين لهدف في قمة الجولة 19 من الرابطة لمحترفة الثانية. النتائج والترتيب عقب مباريات الجولة 19 من الرابطة المحترفة الثا [...]
عاد مولودية الجزائر بفوز ثمين من باتنة امام الشباب المحلي بهدفين لهدف ليحافظ على صدارة الرابطة المحترفة الأولى. واعتلى وفاق سطيف الوصافة مؤقتا لعد فوزه الصعب على مفاجاة الموسم أولمبي المدية بهدف يتيم. [...]
قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينغا وتحرق قراهم منذ أكتوبر في حملة "من المرجح جدا" أن تصل إلى مستوى الجرائم [...]
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن المشتبه به في تنفيذ الهجوم على متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، مصري الجنسية. وذكرت مصادر مقربة من التحقيق أن المشتبه به دخل الأراضي الفرنسية أواخر شهر جانفي ا [...]
أكدت كتابة الدولة الأمريكية أمس الخميس أن الجزائر شريك "هام" بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يضطلع بـ "دور بناء" في ترقية الاستقرار الاقليمي. وأوضحت كتابة الدولة الأمريكية في بطاقة فنية حول الجزائر نشرت [...]
أكدت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أن البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الحالي للمنتخب الإيراني مرشح لولي العارضة الفنية لـ"الخضر". وحسب الصحيفة فإن كيروش كان في اتصالات سابقة مع كل من الجزائر ومصر وجنوب إف [...]
قام سكان بعض القرى صبيحة اليوم الجمعة بقطع الطريق الرابط بين البويرة وتيكجدة على مستوى بلدة حيزر، ما تسبب في منع العديد من السياح من الوصول إلى المنطقة. وقام المحتجون بغلق الطريق عن طريق وضع المتاريس وإشعا [...]
افتتحت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة و ستخصص لتحديد إستراتيجية الحزب ترقبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل. وفي تدخله قبل افتتاح هذه ا [...]
سلال: 50 مركزا للتبريد لامتصاص فائض الانتاج الفلاحي
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال الخميس أن مشروع انجاز 50 مركبا للتبريد على المستوى [...]
العلاقات مع السوق الخارجية سبب تراجع احتياطي الصرف
أكد خبراء اقتصاديون أن مؤشرات التقرير الرسمي الذي قدمه محافظ بنك الجزائر محمد لوكال مؤخرا، ت [...]
قاربت أسعار النفط عند افتتاح الأسواق اليوم صباحا، مستوى 57 دولارا للبرميل، انتعاش في الأسعار [...]
تراجع الأورو والدولار مقابل الدينار في "السكوار"
عرفت أسعار صرف الدولار والأورو تراجعا في تعاملات السوق الموازية مقارنة بمستوياتها القياسية ا [...]
كثيرا ما نسمع عن دول لم تكن موجودة من قبل، وكذلك الحال مع أسماء دول لم تكن كما نعرفها، لأن ا [...]
ماذا قال عبد الناصر لرابين وجها لوجه؟
أعد مخرج عبري يدعى عاموس غيتاي شريطا وثائقيا يلقي الضوء على لقاء فريد جمع إسحاق رابين وجمال [...]
تصنيع ميداليات أولمبياد طوكيو من هواتف وأجهزة بالية
قال منظمو دورة ألعاب طوكيو الأولمبية إن ميداليات البطولة التي تستضيفها العاصمة اليابانية في [...]
إيران: إزاحة الستار عن قمرين صناعيين جديدين
قام الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بإزاحة الستار عن قمري "بيام امير كبير وناهيد1" [...]
عرض فيلم "بن مهيدي" في سبتمبر 2017
كشف بشير درايس مخرج فيلم "بن مهيدي" وهو العمل التاريخي الذي يتناول مسار الشخصية الرمزية للنض [...]
توفي، اليوم الفنان والمجاهد "جعفر باك"، عن عمر ناهز الـ90 عاما،بعد صراع مع المرض ألزمه [...]
ميهوبي:تقليص ميزانيات المهرجانات قد يصل لـ50 % سنة 2017
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الميزانيات المخصصة للمهرج [...]
شيرين تتعرض للسرقة.. ومصيرها الفني مهدّد؟
يبدو أن سوء الحظ سيظل ملازماً للفنانة شيرين عبد الوهاب، فلم تكد تنتهي أزمة تسريب فيديو لها تس [...]
حذرت دراسة طبية من أن الأرق يضاعف من فرص التعرض للإصابة بازمات الربو, في مراحل البلوغ. ويصي [...]
أول عملية استئصال كيس مائي بالمنظار ببشار
نجح الدكتور بن طواف سمير رفقة الكادر الطبي المساعد بمستشفى الشهيد بشري بلقاسم بالعبادلة 90 ك [...]
توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة "إمبراليد" الألمانية إلى أن أكياس الشاي تلك تحتوي على مو [...]
خوارزمية جديدة يمكنها الكشف عن سرطان الجلد باستخدام الهاتف
يعمل العلماء حالياً على تطوير خوارزمية لتشخيص سرطان الجلد، تستطيع في المستقبل السماح للمستخدم [...]
ميلة:تكريم القارئة عائشة نويشي بعد تألقها في مسابقة دولية لحفظ القرآن
تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بميلة تكريم القارئة عائشة نويشي المتوجة مؤخرا بالجائزة الثانية في [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
الرابطة الأولى: "العميد" تحت الضغط
تقترح الجولة 18 للرّابطة المحترفة الأولى اليوم 4 مباريات في برنامجها، بعد إجراء مباراتين أمس، [...]
شباب بلوزداد يعود بتعادل ثمين من بشار (فيديو)
عاد نادي شباب بلوزداد بتعادل ثمين بنتيجة (1-1) من بشار أمام شبيبة الساورة في لقاء مقدم عن ال [...]
اتحاد الحراش يعمق جراح شبيبة القبائل(فيديو)
تغلب اتحاد الحراش على شبيبة القبائل بنتيجة (1-0) في لقاء مقدم عن الجولة الـ18 [...]
فرانك لامبارد يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن اللاعب الانكليزي الدولي السابق فرانك لامبارد الخميس اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاما، ب [...]
ترامب لإيران: انسوا "لطف" أوباما معكم
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيره ووعيده لإيران، بعد أنشطتها العسكرية الأخيرة، معتبرا [...]
بعد 37عاما في الحكم.. رئيس أنغولا لن يترشح مجددا
أعلن الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس، الحاكم منذ 37 عاما أنه لن يترشح للرئاسة خلال [...]
تعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك ب [...]
دخول اتفاق أستانا حول سوريا حيز التنفيذ
اعتبر وزير الخارجية الكازاخستاني أن أهم ما خلصت إليه مفاوضات السوريين في أستانا يومي الـ23 و [...]
تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم بإليزي
تم التعرف على هوية الارهابيين مروجي المخدرات الثلاثة الذين تم القضاء عليهم, يوم الأربعاء الف [...]
هؤلاء هم المعنيون بقبول الطعون في برنامج "عدل"
حظي 1612طعن أودعه مكتتبو 2001 و 2002 في برنامج البيع بالإيجار "عدل"بالقبول فيما تم رفض 221 م [...]
سلال يغرد..سأستقبل طلبة الصيدلة يوم الأحد
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه سيستقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يوم ال [...]
اعتداء كيبك:نقل جثماني الضحيتين الجزائريتين هذا السبت
أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف يوم الخميس أن جثماني ا [...]
"لاحظت تغيرات طرأت على سلوكات زوجي تزامنا مع إدمانه الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل [...]
توقيف 8 تجار مخدرات ببراقي والكاليتوس
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثمانية أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات والسرقة بكل من [...]
الوزراء الفرنسي يصادق على بروتوكول حول علاج الجزائريين بفرنسا
صادق مجلس الوزراء الفرنسي اليوم الأربعاء على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقعة بين [...]
تبسة:حجز 7 بنادق صيد مهربة ببئر العاتر
حجزت مصالح الأمن بتبسة أمس 7 بنادق صيد بمدينة بئر العاتر 85 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة وبحسب [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]