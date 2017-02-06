انجاز هياكل جهوية لضبط أسعار اللحوم الحمراء
أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك جهيد زفيزف على أن الجزائر تنتج حو [...]
يتم تحويل الرحلات الداخلية والدولية المتوجهة نحو الجزائر العاصمة نحو عنابة وقسنطينة ووهران بسبب الرياح الشديدة التي تهب على العاصمة, حسبما علم اليوم الأحد لدى الخطوط الجوية الجزائرية. "تقريبا كل الرحلات ا [...]
انتهى لقاء منتخب مصر والكاميرون، بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين لهدف في نهائي كأس إفريقيا للأمم بالغابون، ليتوج للمرة الخامسة بكأس إفريقيا. وعرف الشوط الأول تسجيل المنتخب المصري للهدف الأول إثر تسديدة رائعة [...]
تواجه المصافي الأمريكية احتمال تراجع الطلب على البنزين لأول مرة في خمسة أعوام ما يؤجج المخاوف من أن أرباح العام الحالي قد تكون أسوأ من مستويات 2016 التي جاءت مخيبة للآمال.وتأتي مؤشرات تراجع الطلب على البنزين [...]
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم واصيب 35 آخرون اليوم (الاحد) اثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوب هندوراس، وفقا للاعلام المحلي.وقع الحادث على الطريق السريع الذى يربط بين العاصمة تيجوسيجالبا والجزء الجنوبي من البلاد، [...]
ذكر موقع (ميليتري تايمز) على الإنترنت يوم الأحد أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لم تفصح عما يصل إلى آلاف الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي على مدى عدة سنوات في العراق وسوريا وأفغانستان ضد المتشددي [...]
تم تحويل الرحلة الجوية التي كانت مقررة بين باريس و الجزائر العاصمة إلى "إيبيزا". و تم إستأناف الرحلة فيما بعد نحو الجزائر العاصمة بعد توقف الطائرة لمدة تزيد عن ساعتين في إيبيزا. و كان من المفروض على الطائرة [...]
استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مساء اليوم الأحد بقصر الحكومة ممثلي طلبة الصيدلة وكذا جراحة الأسنان ،وذلك بعد استمرار احتجاجات الطلبة لأزيد من شهرين وعدم إيجاد حلول لمشاكل هذه الفئة نتيجة تشابك انشغالاتهم [...]
وعدت مرشّحة اليمين الفرنسي المتطرّف مارين لوبان، بأنّها ستكون رئيسة تعتمد سياسة "فرنسا اولاً" مع اطلاقها رسميّاً حملتها الانتخابيّة، التي تضمّنت شعارات عدّة اوصلت دونالد ترامب الى البيت الابيض. وهاجمت لوبان في خطاب [...]
ستشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي و بالخارج في الفترة ما بين 08 إلى16 فبراير 2017, حسب ما أفاد اليوم الأحد بيان لهذه الهيئة. وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء [...]
اغلق صباح اليوم العشرات من سكان قرية الصدارة الواقعةفي بلدية الهاشمية بالجهة الجنوبية لولاية البويرة ،الطريق الرابط بين مقر البلدية و منطقة حمام كسانة السياحية ،أحتجاجا على عدم اتمام مشروع تزويد سكان القرية [...]
جدد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, التأكيد على "موقف الجزائر الثابت" من أجل حل سياسي للأزمة الليبية دون أي تدخل خارجي, كما جاء ف [...]
تعرضت اليوم الاحد طائرة من نوع "آي تي آر" تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لحادث بمطار الوادي كان على متنها 64 مسافرا وهذا مباشرة عند هبوطها دون تسجيل أي حالة جروح حسب ما علم لدى هذه الشركة. و اشار مصدر في ال [...]
اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس, بينهم 128 طفلا و14 سيدة, خلال شهر جانفي المنصرم, حسبما أوردته مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و [...]
إعتقلت الشرطة التركية اليوم الأحد, عشرات الأشخاص للاشتباه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش), وذلك خلال سللسة مداهمات نفذتها في ستة أقاليم في البلاد. وأفادت وكالة أنباء "الأنا [...]
يشرع منتجو الحليب ابتداء من شهر مارس المقبل في استبدال الأكياس الحليب البلاستيكية بعلب "كارتونية" حيث سيتم في مرحلة أولى تسويق 100 ألأف علبة. ويأمل القائمون على العملية أن تتكلل بالنجاح خصوصا في مرحلتها ال [...]
يشرع صندوق "كاكوبات"، في تعويض العمال المتضررين من الاضطرابات الجوية الأخيرة نهاية الشهر الجاري حيث تم إحصاء 130 ألف عامل أحيلوا في جانفي فقط، على البطالة المؤقتة الناجمة عن الثلوج التي ضربت ولايات الشرق خاصة [...]
انجاز هياكل جهوية لضبط أسعار اللحوم الحمراء
أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك جهيد زفيزف على أن الجزائر تنتج حو [...]
ذعر بين شركات التكنولوجيا الناشئة بأمريكا بسبب حظر السفر
قالت كيت ميتشيل المستثمرة في رأس المال المُخاطر بوادي السيليكون إن الشركات الناشئة التي تتبعه [...]
العقوبات الأمريكية على إيران ترفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية بع [...]
منتوج القمح مهدد في بلدان المتوسط
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) ظهور سلالتين جديدتين من الأمراض الفطرية [...]
نشرت "The Lancet"، وهي مجلة بريطانيّة طبيّة، سلسلة من الدراسات التي تتمحور حول تنامي مشكلة صحي [...]
القطرية تطلق أطول رحلة في العالم
شرعت اليوم الخطوط الجوية القطرية، في ضمان أطول رحلة في العالم، تربط بين العاصمة القطرية الدو [...]
طرح موقع "فيسبوك"، مؤخرا، خدمة جديدة لمساعدة المهاجرين واللاجئين على التواصل، من خلال تطبيق [...]
كنيسة ترفع الآذان احتجاجا على سياسة ترامب (فيديو)
سُمع صوت الأذان في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأميركية، إلا أنه لم يكن منبعثا من مسجد ال [...]
عرض فيلم "بن مهيدي" في سبتمبر 2017
كشف بشير درايس مخرج فيلم "بن مهيدي" وهو العمل التاريخي الذي يتناول مسار الشخصية الرمزية للنض [...]
توفي، اليوم الفنان والمجاهد "جعفر باك"، عن عمر ناهز الـ90 عاما،بعد صراع مع المرض ألزمه [...]
ميهوبي:تقليص ميزانيات المهرجانات قد يصل لـ50 % سنة 2017
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الميزانيات المخصصة للمهرج [...]
شيرين تتعرض للسرقة.. ومصيرها الفني مهدّد؟
يبدو أن سوء الحظ سيظل ملازماً للفنانة شيرين عبد الوهاب، فلم تكد تنتهي أزمة تسريب فيديو لها تس [...]
منظمة الصحة العالمية تدعو للتركيز على الرصد المبكر للسرطان
قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن التشخيص المتأخر للإصابة بالسرطان يعني تعرض الملايين [...]
الزيوت الطبيعية تساعد على تقوية الجهاز المناعي
أكد الطبيب الفرنسي, رون بلانتانيدا, المتخصص في الأعشاب الطبية, أن الزيوت الطبيعية المستخلصة [...]
حذرت دراسة طبية من أن الأرق يضاعف من فرص التعرض للإصابة بازمات الربو, في مراحل البلوغ. ويصي [...]
أول عملية استئصال كيس مائي بالمنظار ببشار
نجح الدكتور بن طواف سمير رفقة الكادر الطبي المساعد بمستشفى الشهيد بشري بلقاسم بالعبادلة 90 ك [...]
ميلة:تكريم القارئة عائشة نويشي بعد تألقها في مسابقة دولية لحفظ القرآن
تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بميلة تكريم القارئة عائشة نويشي المتوجة مؤخرا بالجائزة الثانية في [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
إنفرد مهاجم مولودية بجاية, أحمد مساعدية, بصدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى المحترفة لك [...]
حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا واصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ نادي [...]
الحكومة تطالب روراوة بالاستقالة !!
في أقوى تصريح لعضو في الطاقم الحكومي ضد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، طالب وزير الشبا [...]
الرابطة المحترفة الأولى:النتائج الكاملة للجولة 18 والترتيب
النتائج الكاملة و الترتيب لمباريات الجولة الـ18 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة ال [...]
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلب إدارة الرئيس ترامب بإعادة تفعيل حظر السفر واللجوء. [...]
حماس ترفض "مقترحا" إسرائيليا لتبادل الأسرى
رفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا بتبادل أسير صهيونيا مقابل أسير لـ"حماس" على أساس إنساني، متم [...]
"القاعدة" تختطف أحد حراس الرئيس اليمني
أعلنت مصادر أمنية يمنية أن عنصرا من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي [...]
10 دول مرشَّحة للانضمام لقائمة حظر دخول أميركا
حذر عددٌ من المحامين المعنيين بأمور الهجرة من امتداد القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمير [...]
خصصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، نافذة في موقعها الإلكتروني الرسمي، من أجل الرد عل [...]
مراسيم تنفيذية تخص استمارة الترشح والتوقيعات والقوائم
صدرت بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تفيذية تتعلق باستمارة الترشح و التوقيعات [...]
"تصريحاتي حول المستشفيات الجزائرية والأمريكية تعرضت للتأويل"
قال وزير الصحة عبد المالك بوضياف إن تصريحاته الأخيرة بخصوص المستشفيات الجزائرية التي وصفها م [...]
اعتبرت اليوم السبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من خميس مليانة (عين الدفلى) أن مشار [...]
العثور على جثة كهل توفي شنقا بالمدية
عثر صباح اليوم الأحد، على جثة كهل ميتا شنقا بحبل في ظروف غامضة بغابة في المكان المسمى ذراع ا [...]
العثور على جثة سيدة بهيليوبوليس في ڨالمة
عثر مواطنون ، مساء اليوم السبت ، ببلدية هيليوبوليس في ڨالمة ،على جثة سيدة خمسينية ، مشدودة إ [...]
تيزي وزو:جريمة قتل تودي بحياة طالب جامعي
قتل، الليلة الماضية ، طالب يدرس بجامعة تيزي وزو طعنا بخنجر ولاذ مقترف الجريمة بالفرار .[...]
تم مؤخرا إبرام اتفاقية توأمة بين وهران ومدينة سوسة التونسية حسبما علم اليوم السبت من والي وه [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]