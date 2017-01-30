برنامج إلكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر بالبورصة
كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب اليوم الأحد عن شروعهم خلال الأسابيع المقبلة في [...]
تمكن المنتخب المصري، من الفوز علي المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كاس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بالجابون. و لم يشهد الشوط الأول إلا فرصتين حقيقتين الأولى ع [...]
أعلنت "الهيئة العليا" المشرفة على الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليسار والخضر، في فرنسا، عن فوز مرشح اليمين بونوا هامون ب58% من الأصوات المعبر عنها. و أضافت أن المشاركة في الانتخابات التي انتهت باختيار مرشح [...]
يعمل العلماء حالياً على تطوير خوارزمية لتشخيص سرطان الجلد، تستطيع في المستقبل السماح للمستخدمين بتشخيص المرض عن طريق التقاط صور للمناطق موضع الشك.يقول الخبراء إن هذه الطريقة الجديدة "المنقذة للحياة" ستكون بنفس [...]
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.وتقدم الريال بهدف في الشوط الأول عن طريق ماتيو كوفاسي [...]
لم تمر ساعات على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظرًا على دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، حتى بدأ مدراء صناعة التقنية بنشر بيانات استنكار تنتقد القرار الجديد وتحذر من الآثار الواسعة والكبي [...]
أعلن البيت الأبيض، الأحد ، أن الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء.وردا على سؤال حول تقارير إعلامية أفادت بأن الأمر الت [...]
شهد بحر إيجه، الأحد، مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها أنقرة في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية ال [...]
اعلنت الخارجية الايرانية انها ستتعامل مع قرار ترامب منع دخول مواطنين من 7 دولة اسلامية بينها ايران على اساس مبدئ التعامل بالمثل واصفة القرار بـ"اهانة صريحة للعالم الاسلامي والشعب الايراني" . واعتبرت ايران قرا [...]
بات البرلمان البريطاني ملزما بمناقشة عريضة تدعو إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا، بعد أن تخطى عدد المعلقين عليها الرقم المطلوب لذلك. وخلال ساعات قليلة، تخطى عدد التوقيعات المؤيدة لدعو [...]
تمكنت، فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من تفكيك شبكة دولية لسرقة السيارات الفخمة تتكون من 17 متهم مكنت من استرجاع 33 مركبة بعضها كان محل من طرف الشرطة الدولية " الا [...]
صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأحد بجيجل بأن عديد الإجراءات التي تصب في إطار مكافحة العنف في المحيط المدرسي أو داخله سيتم اتخاذها "عما قريب ". و قالت الوزيرة خلال لقاء صحفي على هامش اليوم ا [...]
تمكنت مصالح الأمن لولاية بسكرة من إيقاف 12 أجنبيا من جنسية مغربية على خلفية الإقامة غير القانونية بالتراب الوطني. و تم إيقاف هؤلاء الأشخاص في مداهمات وعمليات قام بها عناصر الشرطة بعاصمة الولاية وذلك من طرف ال [...]
أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاحد بأديس أبابا ان مسار اصلاح الاتحاد الافريقي "اضحى ضرورة" مشيرا الى "الاهمية البالغة" التي توليها الجزائر لهذا المسار. و اشار سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول [...]
سيطرت حالة من الارتباك بعدد من المطارات في أنحاء العالم، حيث فوجئت شركات الطيران بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمنع أطقم الطائرات من الدول المشمولة بالحظر من دخول الولايات المتحدة. [...]
يتنافس خمسة مترشحين لخلافة نكوسازانا ديلاميني زوما على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي حيث من المقرر أن تتم عملية الانتخاب خلال الدورة العادية ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التي ستنطلق أشغالها غدا [...]
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس السبت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس. وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد، أنه " في إطار مكافحة الإرهاب, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 28 جانفي 2 [...]
برنامج إلكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر بالبورصة
كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب اليوم الأحد عن شروعهم خلال الأسابيع المقبلة في [...]
قيمة مايكروسوفت السوقية تتخطى 500 مليار دولار
تخطت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت اليوم الجمعة حاجز النصف تريليون دولار للمرة الأولى منذ [...]
جنرال موتورز تسرح625 موظفا في كندا وتنقل أعمال للمكسيك
قال رئيس أكبر اتحاد للعاملين بقطاع إنتاج السيارات في كندا إن شركة جنرال موتورز ستخفض ع [...]
تراجع فاتورة استيراد الحليب بـ18% في 2016
تراجعت فاتورة واردات الحليب (ومنها المواد الأولية) إلى 849,2 مليون دولار في 2016 مقابل واحد [...]
وثيقة ألمانية تطالب الولايات المتحدة بالاستلام
حصل متحف في ضواحي بوسطن على وثيقتين رئيسيتين من الحرب العالمية الثانية، بينهما واحدة من الأل [...]
بالفيديو رجل يبيع ابنه حتى يشتري سيارة لزوجته
في واقعة غريبة، قرر أب أن يبيع طفله الرضيع الذي لا يتعدي الخمسة أشهر، لكي يتمكن من شراء سيار [...]
وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري
أدى حادث مروري مروع إلى وفاة زوجة الداعية السعودي سلمان العودة وابنه.ودشّن المغردون، الأربعاء [...]
أطعمة تقوي الدماغ وتنشط الذاكرة
غالبا ما يبحث الناس عن الأطعمة ذات المنفعة الصحية التي تجنبنا العديد من الأمراض، لكن قليلون [...]
فيلم "تيمقاد" عن عشق الشعب الجزائري لكرة القدم
تعرض قاعات السينما الفرنسية الشهر القادم، وتحديدا في 22 فيفري 2017، الفيلم الفرنسي الجزائري [...]
نوال الزغبي ووائل جسار في الجزائر
يحي كل من الفنان وائل جسار و الفنانة نوال الزغبي، حفلا بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة،و [...]
مرسوم تنفيذي يحدد شروط استيراد الكتاب الديني
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص ال [...]
والد سعد المجرد يكشف موعد خروج ابنه من السجن
كتب الفنان البشير عبدو والد الفنان سعد المجرد عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً، يسكت به الألسنة [...]
تسجيل ما بين 700 و800 حالة سيدا سنويا بالجزائر
كشفت أمال زرطال ممثل وزارة الصحة و السكان في مداخلتها عشية أمس بفندق شيراطوان وهران بأن " عد [...]
تحقيق:مواد مسرطنة في حفاضات الأطفال
أظهرت تحاليل قام بها مركز التجارب "60 مليون مستهلك" وجود بقايا من المواد السامة في 10 أنواع [...]
تحذير.. مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من ا [...]
دراسة تحذر من كثرة الجلوس لساعات طويلة
توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة أعتدن على الجلوس لساعات طوي [...]
ميلة:تكريم القارئة عائشة نويشي بعد تألقها في مسابقة دولية لحفظ القرآن
تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بميلة تكريم القارئة عائشة نويشي المتوجة مؤخرا بالجائزة الثانية في [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
اتحاد الحراش يحسم الداربي العاصمي
أجريت اليوم السبت مبارتان في إطار الجولة 17 للرابطة المحترفة الأولى عرفت انهزام الرائد مولود [...]
الرابطة الثانية:الرائد يتعثر ويضيع فرصة تعميق الفارق
تعادل نادي بارادو و مولودية سعيدة بنتيجة (0-0), في آخر لقاء عن الجولة ال18 من الرابطة المحتر [...]
إنفرد إتحاد بسكرة بالمرتبة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم "موبيليس" بفضل الفوز [...]
أولمبي المدية وصيفا وشباب قسنطينة يتنفس
فاز شباب قسنطينة على شبيبة الساورة بنتيجة (1-0), الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال [...]
اليمن يحذر مواطنيه من مغادرة أميركا
حذرت سفارة اليمن في واشنطن، اليمنيين المتواجدين في الولايات المتحدة من مغادرة أراضيها بعد قر [...]
ايران تستدعي سفير سويسرا للاحتجاج على قرار ترامب
استدعت ايران سفير سويسرا الذي يمثل المصالح الاميركية في طهران، للاحتجاج على قرار الرئيس الام [...]
تتواصل ردود الفعل الغاضبة من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي بمنع منح التأشيرة لم [...]
57 قتيلا في غارة أمريكية في اليمن
أسفرت غارة نفذتها مروحيات لقوات خاصة أمريكية، اليوم الأحد، ضد تنظيم القاعدة في اليمن، عن مقت [...]
بعد النداء الذي وجهوا به طلبة الصيدلة للوزير الأول عبد المالك سلال ، للتدخل وحل مشاكلهم البي [...]
14 حزبا يعلن ميلاد "الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية"
أعلنت 14 تشكيلة سياسية اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن ميلاد مبادرة تحمل اسم "الهيئة الوطنية [...]
حنون:الانتخابات وسيلة للنضال وليست غاية
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الانتخابات بالنسب [...]
اعتصامات في أربع ولايات ضد قانون التقاعد
نظمت اليوم السبت التكتل النقابي لمختلف القطاعات أربع اعتصامات جهوية متزامنة أمام مقرات الولا [...]
ڨالمة: انتشال جثة غريق مجهول الهوية بواي المالح
قالت خلية اتصال الحماية المدنية بڨالمة ،اليوم الأحد،أن مصالحها للوحدة الثانوية بدائرة بوشڨوف [...]
معسكر: وفاة 3 نساء اختناقا بغاز مونوكسيد الكربون
لقيت ثلاث نساء حتفهن أمس السبت بمعسكر في حادثي إختناق بغاز مونوكسيد الكربون حسبما علم اليوم [...]
الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بسطاوالي
تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطاوالي من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في السر [...]
سجلت صباح اليوم على الساعة 9 و55 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 4,2 على سلم ريشتر وحدد مركز اله [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]