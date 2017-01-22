ارتفاع عدد منصات التنقيب في أمريكا الى 551
ارتفع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي 29 منصة إلى 551 منص [...]
أجرت التشكيلة الجزائرية لكرة القدم اليوم السبت (18:00سا) حصة تدريبية بملعب ماوندا منقوصة من أربعة لاعبين و ذلك قبل 48 ساعة من اللقاء الحاسم الذي سيجرى يوم الاثنين أمام السنغال بملعب فرانسفيل (20:00سا) لحساب ا [...]
سيغيب المدافع الأوسط للفريق الوطني الجزائري لكرة القدم, رامي بن سبعيني الذي تعرض لإصابة على مستوى الركبة, عن المباراة أمام السنيغال يوم الإثنين (سا 20:00 بفرانسفيل لحساب اليوم الثالث للمجموعة الثانية لكأس إفري [...]
شهدت الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن تلاوة آيات من القرآن الكريم، فى حضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ونائبه مايك بنس، عندما كانوا يؤدون الصلاة فى الكاتدرائية، وذلك فى تقليد مُتبع من كل رئيس أمري [...]
شارك وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، اليوم السبت، في المظاهرات المناهضة للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب. وتداول نشطاء على موقع "تويتر" صورًا لـ "كيري" وهو يسير في التظاهرات برفقة كلبه. وتشهد العديد [...]
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه ملقا بنتيجة 2-1، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويدين ريال مدريد بهذا الفوز لقائد الفريق سيرخيو راموس الذي سجل الهد [...]
خطف المنتخب المصري لكرة القدم بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه بهدف الثواني الأخيرة على منتخب أوغندا. منتخب مصر احتل المركز الثاني خلف منتخب غانا في المجموعة الرابعة. سجل البديل عبد [...]
من أجل أن تكون رئيسا لأقوى دولة في العالم، يتعين عليك القيام ببعض التضحيات، وذلك ما قام به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أجبر على التخلي عن هاتفه الذكي الشخصي، والمفضل، قبل ساعات من حفل تنصيبه في [...]
حجز منتخب مصر بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم العسكرية 2017 بسلطنة عمان، رغم تعادله سلبيًا مع سوريا، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب السلطان قابوس ببوشر، ضمن منافسات الجولة ا [...]
اجتمع قادة أحزاب يمينية شعبوية أوروبية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بعد يوم من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فيما اعتبرت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، فراوكه بيتري ترامب قدوة وأنه سيخرج أمريكا من الطر [...]
غداة تنصيب دونالد ترامب، الذي جذب مئات الآلاف من مؤيديه إلى واشنطن، شهدت الولايات المتحدة وعدد من دول العالم مظاهرات واسعة لمعارضي الرئيس الجديد بمبادرة نسائية، عبر دعوة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي. [...]
النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الـ16 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم السبت. شباب باتنة 3 أولمبي المدية 0 اتحاد الحراش 0 اتحاد بلعباس 2 وفاق سطيف 1 شباب قسنطينة 0 نصر حسين داي 1 [...]
أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته، يحيى جامع، اليوم السبت، موافقته على التنحي عن السلطة حقنًا للدماء. وقال جامع في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه "فضل التنحي عن الحكم من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد، [...]
حسم المنتخب الغاني صعوده إلى الدور الربع نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بالغابون ، بعدما تغلب على نظيره المالي بنتيجة هدف لصفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة [...]
خاضت العناصر السينغالية اليوم ثاني حصة تدريبية تحضيرية لها ، بعد لقاء زيمبابوي ، تأهبا لمواجهة المنتخب الجزائري هذا الاثنين على ملعب فرانس فيل ، برسم الجولة الثالثة و الاخيرة من دور المجموعات . وشارك في ال [...]
لم يخف مهاجم نادي أندرليخت البلجيكي سفيان هني رغبته في تسجيل ظهوره مجددا خلال المواجهة الثالثة لـ"الخضر" في هذه الكان، عندما يقابل منتخب السنغال يوم غد الاثنين بملعب فرانس فيل. وقال هني صاحب الهدف الوحيد [...]
أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اليوم السبت إنهاء مهام رئيس قسم الشباب في المنتدى "جيل الافسيو" توفيق لوراري. وحسب المصادر فإن سبب الإقالة هو أن حداد حمل لوراري مسؤولية فضيحة المنتدى الجزائري الإف [...]
ارتفاع عدد منصات التنقيب في أمريكا الى 551
ارتفع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي 29 منصة إلى 551 منص [...]
1.5مليون برميل نفط سحبت من السوق في جانفي
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى إخراجها من [...]
علي بابا المزود الرسمي للخدمات السحابية للألعاب الأولومبية
أعلنت شركة علي بابا Alibaba الصينية الخميس، عن توقيعها عقداً مع اللجنة الأولمبية الدولية بحيث [...]
32 استكشاف جديد لسوناطراك في 2016
أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي في حديث تم نشره في تقرير حول الجزائر لسنة [...]
حصلت على درجة "البكالوريوس" في الـ94 سنة
وقعت هذه الحادثة في جامعة جنوب نيو هامبشاير، حيث حصلت الأمريكية البالغة من العمر 94 عاما على [...]
أول إنسان مجمد في العالم منذ 50 عاما
بعدما عانى من مرض السرطان لفترة طويلة، وافق جيمس بيدفور على حفظ جسده بالتبريد، ليصبح أول إنس [...]
مذكرة اعتقال بحق قائد سامسونج بتهمة الرشوة
تواجه شركة سامسونج حالياً ضغوطات إضافية مع إصدار النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم مذكرة [...]
شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا(فيديو)
أقدم شاب على صفع رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية "مانويل ف [...]
والد سعد المجرد يكشف موعد خروج ابنه من السجن
كتب الفنان البشير عبدو والد الفنان سعد المجرد عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً، يسكت به الألسنة [...]
أفلام عالمية بقاعات السينيما الجزائرية؟
قال لخضر بن تركي، المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام، أن مصالحه وقعت اتفاقيات مع ش [...]
علواش يمثل الجزائر في بانورما مهرجان برلين السينمائي
يمثل المخرج الجزائري مرزاق علواش الجزائر، في قسم البانوروما للأفلام الوثائقية في الدورة 67 ل [...]
ميهوبي: فتح أكبر عدد ممكن من قاعات السينما وطنيا
ذكر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مساء اليوم الاثنين بتيسمسيلت بأن سياسة دائرته الوزارية [...]
تحذير.. مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من ا [...]
دراسة تحذر من كثرة الجلوس لساعات طويلة
توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة أعتدن على الجلوس لساعات طوي [...]
علماء يطورون حشوا للأسنان يجعلها تلتأم تلقائيا
أعلن باحثون من بريطانيا أنهم طوروا مزيجا من عدة مواد يحفز الأسنان على ملء ثقوبها التي نخرها [...]
توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم مدة ساعة بعد وجبة الغداء يحافظ على صحة العقل ويجعل الدماغ يبد [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
العلامة محمد الشريف قاهر في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، العلاّمة الشّيخ الدكتور محمّد الشّريف قاهر، تغمّده الله برح [...]
أمل الأربعاء مهدد بعقوبات قاسية
طالبت الرابطة المحترفة لكرة القدم إدارة نادي أمل الاربعاء (الرابطة الثانية) بتسديد مبلغ 90 م [...]
النتائج الجزئية والترتيب للرابطة المحترفة الثانية
النتائج الجزئية والترتيب عقب مباريات الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم التي ل [...]
ثالث فوز على التوالي للمنتخب العسكري(فيديو)
فاز المنتخب العسكري لكرة القدم اليوم الجمعة بمسقط على نظيره الكوري الشمالي بنتيجة هدفين لهدف [...]
برشلونة يحقق فوزا مهما خارج قواعده
فك برشلونة حامل اللقب العقدة التي لازمته في ملعب "أنويتا" الخاص بمضيفه ريال سوسيداد وف [...]
دول جوار ليبيا تعقد اجتماعها المقبل بالجزائر
أعلنت دول جوار ليبيا في ختام اجتماعات عقدت في القاهرة يوم السبت مواصلة الجهود بغية التوصل لح [...]
البرلمان التركي يُوافق على تعزيز صلاحيّات أردوغان
وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، السبت، على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاح [...]
إرهابيّان فجّرا نفسيهما بعد مواجهة للأمن السعودي
ذكر موقع إخباري سعودي، أن شخصَيْن يُشتبه في أنّهما متشدّدان، فجّرا نفسيهما في مواجهة مع قوّات الأمن [...]
ترامب يوقّع مرسوماً تنفيذيّاً ضدّ قانون "أوباماكير"
وقّع الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، أمس الجمعة، فور دخوله الى البيت الابيض، مرسوماً تنفي [...]
ولد عباس يرحب بترشح "رجال الأعمال النزهاء"
جدد ،الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس اليوم السبت ،حرصه على محاربة أصحاب الشكارة داخل الحز [...]
رسميا التوقيع على اتفاقية تحالف إسلامي ثلاثي
وقعت اليوم السبت بالجزائر العاصمة كل من حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوط [...]
سيتم فتح أول خط تجاري جوي منتظم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يربط بين ورقلة - تونس (العاصمة [...]
اكتشاف مخبأ للأسلحة جنوب تمنراست
تمكن الجيش الجزائري، أمس الجمعة، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية ا [...]
الثلوج تسبب بمعاناة العائلات الفقيرة بالأغواط
أدت الثلوج الكثيفة التي تساقطت على مناطق الجهة الشمالية لولاية الاغواط خلال 24 ساعة الفارطة [...]
أمطار غزيرة عبر 10 ولايات بغرب الوطن
حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة عبر العديد من ول [...]
الغاز يقتل عائلة بكاملها في البويرة
توفي ليلة أمس أربعة أشخاص من أسرة واحدة اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون داخل مسكنهم العائلي ا [...]
المسيلة:وفاة شخصين اختناقا بالغاز
هلك شخصان (رجل وامرأة) يبلغان من العمر 50 و 29 سنة على التوالي في حادث اختناق بأول أكسيد الك [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]