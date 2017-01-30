تمكن المنتخب المصري، من الفوز علي المنتخب المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كاس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بالجابون. و لم يشهد الشوط الأول إلا فرصتين حقيقتين الأولى ع [...]