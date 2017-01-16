ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر
كشفت آخر تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة في سبتم [...]
أكد مسؤول في المديرية العامة للجمارك اليوم الاثنين أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 و حتى نهاية 2015 قد قدرت بأكثر من 700 مليار دج. وأو [...]
حسب نشرية خاصة جديدة، فان تساقط الثلوج على وسط وشرق البلاد سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء. في الوقت الذي تعيش فيه العديد من الولايات أوضاع صعبة بفعل التساقط الكثيف للثلوج، ما أدى الى غلق الطرقات وعزل قرى وتوقف [...]
إنتقد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة الطريقة التي سير بها المدرب الوطني جورج ليكنس مباراة زيمباوبوي التي إنتهت بالعتاد، وهي النتيجة التي قللت من حظوظ الجزائر في كسب ورقة التأهل من المجموعة الث [...]
بعد أن مسحت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان جميع الصور بحسابها على إنستغرام وكتابة "عليكم السلام" على حسابها، بدأ المسلمون يكتبون تغريدات تحمل التهاني للممثلة، وكما هو معروف تعني عبارة "عليكم السلام" ردَّ التحية [...]
فاز المنتخب العسكري الجزائري لكرة القدم, اليوم الاثنين, على نظيره الالماني بنتيجة (2 -1) الشوط الأول (1-0) برسم الجولة الأولى عن المجموعة الثانية للكأس العالمية العسكرية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية, بالعاصم [...]
لقي 03 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح وصفت بالمتفاوتة، في حادث سير خطير،وقع في وقت متأخّر من مساء أمس ، عند مخرج بلدية بومهرة أحمد على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ڨالمة وبوش [...]
أعلن اليوم ،وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد لمالك بوضياف عن تأجيل عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان بغرفتيه إلى حين ،مشيرا إلى أن القانون لم يتم إلغاؤه أو سحبه. وقال بوضياف خلال تفقده اليوم لعدة [...]
شب حريق مهول، صباح اليوم، بمدرسة الشهيد فوضيل محمد بقرية تاقة ببلدية مكيرة بدائرة تيزي غنيف قبل دخول التلاميذ للمؤسسة التربوية و لحسن الحظ لم يخلف ضحايا فيما سمح تدخل أعوان الحماية المدنية بتيزي غنيف بإخماد [...]
هدّد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة و المناجم، أمس بوهران، خلال زيارته للمنطقة الصناعية ببطيوة، بسحب العقار الصناعي من مسؤولي شركة "توتال" الفرنسية، بسبب تأخر انطلاق أشغال مصنع الزيوت. وانتقد بطء وتيرة إنجاز [...]
حذّر مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية جون برينان الرئيس المنتخب دونالد ترامب بضرورة تجنب الادلاء بتصريحات عفوية وارتجالية بعد تسلمه مهام منصبه. وقال برينان إن العفوية لا تخدم مصلحة الأمن الوطني الأمريكي [...]
عرف مقر ولاية بومرداس اليوم، انفجار لأنبوب الغاز أثناء إجراء أشغال صيانة، ولحسن الحظ يتم تسجيل أية ضحايا. وقد هرعت مصالح الحماية المدنية لعين المكان. وحسب المعلومات المستقاة فقد تم اجلاء كل الموظفين ويتم حالي [...]
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم الاثنين حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة. ورفضت المحكمة في جلسة بثها التلف [...]
ارتفع عدد ضحايا سقوط طائرة شحن تركية صباح يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، على منطقة سكنية في ضواحي العاصمة القرغيزية بشكيك، إلى 37 شخصا، بينهم 4 من طاقم الطائرة. وذكرت وكالة "رويترز" أن طائرة شحن تركية من [...]
كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن الحكومة ومن خلال مجلس وزاري مصغر، بحثت موضوع بعض القنوات الفضائية التي تبث من الخارج والتي تتعرض، حسبه، للجزائر ورموزها بالتحامل والسب والقذف، ومنها قناة "المغاربية"، التي قال ب [...]
سجلت اليوم الاثنين على الساعة منتصف الليل ودقيقة (00 سا و01د)هزة أرضية بولاية بومرداس بلغت شدتها 3ر3 درجات على سلم ريشترحسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له. [...]
توفي طبيب بيطري ومساعده عقب تعرضهما لهجوم من ثلاثة أسود في مأوى الحيوانات المفترسة بمنطقة الكمالية في محافظة البلقاء بالأردن، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية الأحد.وذكرت التقارير أن الأسود هاجمت الطبيب ومساعده أثنا [...]
ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر
كشفت آخر تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة في سبتم [...]
أول سيارة إيرانية مصنوعة بالجزائر خلال 60 يوما
أكد والي ولاية تيارت عبد السلام تواتي أن أول سيارة مصنوعة بالجزائر في إطار الشراكة الجزائرية [...]
وزير التنمية الألماني يرفض تقليص المساعدات لدول شمال أفريقيا
رفض وزير التنمية الألماني غيرد مولر تقليص المساعدات التنموية لدول شمال أفريقيا، وذكر الوزير [...]
تركيا سترسل15 مليون لتر وقود لتشغيل محطة كهرباء غزة
أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة يوم (السبت) أن تركيا سترسل 15 مليون لتر وقود لتشغيل [...]
تحليل الحمض النووي يثبت أنّ العرب ليسوا عرباً!
يستخدم مشروع "جينوغرافيك" الذي أطلقته "ناشونال جيوغرافيك" عام 2005، العلم كي يجمع الناس حيث [...]
الثلج في مرسين التركية.. خدمة توفرها البلدية !
استفاق أهالي ولاية مرسين التركية اليوم الجمعة، على أكوام من الثلج في شوارع مدينتهم، على الرغ [...]
الولايات المتحدة: فتاة تبثّ انتحارها مباشرة على "فايسبوك"
ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا “فايسبوك”، فيديو مروع يوثّق عملية انتحا [...]
ترامب مخرسا صحفي: أصمت لا تكن وقحا(فيديو)
في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني أشعل الرئيس الأمريكي المنتخب [...]
7 أفلام جزائرية منتظرة في عام 2017
تخبئ سنة 2017 العديد من مفاجآت السينمائية الجزائرية. ففي العام الجديد هذا سيكشف الستار أخيرا [...]
توفي أمس المخرج الجزائري حاج رحيم ، و الذي يعد من أشهر المخرجين الجزائريين و هو اول من قدم ا [...]
توفي ليلة أمس الفنان أبو جمال،و يعتبر الفنان أبو جمال و اسمه الحقيقي ارزقي رابح ، و حدا من ن [...]
وفاة الصحفية التي أعلنت بداية الحرب العالمية الثانية
توفيت الصحفية البريطانية كلير هولنغ وورث في هونغ كونغ عن عمر يناهز الـ 105 عام التي تقدمت ال [...]
علماء يطورون حشوا للأسنان يجعلها تلتأم تلقائيا
أعلن باحثون من بريطانيا أنهم طوروا مزيجا من عدة مواد يحفز الأسنان على ملء ثقوبها التي نخرها [...]
توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم مدة ساعة بعد وجبة الغداء يحافظ على صحة العقل ويجعل الدماغ يبد [...]
اكتشاف عضو جديد في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان
اكتشف علماء إيرلنديون عضوا جديدا في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان, غير أن وظيفته لم تحدد بعد. [...]
اللحوم المصنعة قد تكون مرتبطة بأعراض ربو بالغة
توصلت دراسة فرنسية إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يكون مرتبطا بأعراض ربو بالغ [...]
انتشرت أخيراً، صورة لطفل رضيع من أقليّة الروهينغيا ملقى على وجهه قرب سواحل ميانمار "بورما"، لتُ [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
ريال زيدان يتوقف عند الـ40 بعد انهزامه أمام أشبيلية
توقف الرقم القياسى الأفضل فى تاريخ الكرة الإسبانية، الذى حققه ريال مدريد بالتساوى مع نوتنجها [...]
الفريق الوطني العسكري يقابل غدا الفريق الألماني
أجرى اليوم الأحد 15 جانفي 2017 الفريق الوطني العسكري أخر التحضيرات تحت إشراف المدرب الوطني م [...]
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، دعمه الكامل لقائد الفريق الكروي سيرجيو راموس بعد الهجوم [...]
هدف فيغولي في مرمى كريستال بالاس(فيديو)
سجل الدولي الجزائري سفيان فغولي اليوم السبت هدفا لناديه واست هام في مرمى كريستال بالاس في إط [...]
البرلمان التركي يوافق على مشروع يعزز صلاحيات أردوغان
وافق البرلمان التركي، الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع لتعديل الدستور يهدف إلى تعزيز صلاحيا [...]
هبوط اضطراري لطائرة المانية في مطار الكويت
هبطت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة المانية بشكل اضطراري في مطار الكويت اليوم الاحد بعد [...]
إجتماع بباريس للتأكيد بأن صيغة الدولتين صالحة
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأحد بباريس [...]
حل الدولتين هو الحل للسلام في الشرق الأوسط
أكد الرئيس الفرنسي, فرانسوا هولاند, اليوم الأحد, أن "حل الدولتين" يبقى الحل الوحيد الممكن لل [...]
الثلوج تتسبب في غلق عدة طرق ببجاية
تسببت الثلوج التي تساقطت على ولاية بجاية خلال ليلة السبت إلى الأحد في غلق العديد من ال [...]
مصر تعرب عن " اعتزازها" بعلاقاتها مع الجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد بباريس بأن بلاده "تعتز" بعلاقاته [...]
التشريعيات يجب أن تبرز "قوة الجزائر وتلاحم شعبها"
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, اليوم الأحد كافة الشركاء السياسيين الى [...]
أمطار غزيرة وسط و شرق البلاد ابتداء من اليوم
أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و [...]
المدية: كلب مسعور يدخل 4 أشخاص المستشفى
هاجم، مساء الأحد، كلب مسعور أربعة أشخاص من بينهم طفل و طفلة عندما كانوا مارين بالطريق المؤدي [...]
هكذا فر "أسامة ايسكوبار" من سجن الحراش
استمعت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، طوال يوم أمس، لكل من أسامة ليسكوبار، السجين الفار [...]
الحبس لمحقق رئيسي بمديرية التجارة بسكيكدة
عاشت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح بسكيكدة، محاكمة مثيرة حضرها العشرات من المواطنين الفضوليين [...]
توقيف عصابة تروج "أقراص الإجهاض" بالبويرة
تمكنت كتبية الدرك الوطني في ولاية البويرة بعد عملية تمديد التحقيق لبلدية عين بسام، اليوم الأ [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]
خلطة غريبة لكن فعالة لبشرة كبياض الثلج!
لا تعتمدي فقط على الوصفات التقليدية القديمة في العناية ببشرتك، فبعض الوصفات الغريبة قد تكون [...]
لبشرة نظيفة.. استخدمي ماء الأرز
في ظل كثرة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المنتشرة في الأسواق، يصعب أحياناً اختيار [...]