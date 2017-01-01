يعقد العلماء آمالا كبرى، على أن يحققوا في العام المقبل، ما تعذر عليهم انجازه، في 2016، بالنظر إلى كون التراكم قواما، للعلوم الدقيقة والإنسانية.صحيفة "تلغراف" البريطانية، جردت أبرز ما يمكن أن يشهده العالم من طف [...]