مشروع مصنع لتركيب جرارات بولونية قيد الإعداد
يوجد مشروع قيد الإعداد بوهران لانجاز مصنع لتركيب جرارات وعتاد فلاحي بولوني, حسبما أعلن اليوم [...]
أثار تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، "إسكوا"، انزعاجا في العديد من الدول العضوة في الأمم المتحدة، بالنظر لما احتواه من انتقادات غير مألوفة طالت سياسات الكيان الصهيوني والأنظ [...]
كشفت جريدة "لوكانار أونشيني" الفرنسية، عن فضيحة مدوية قد تكبد نقاط ثمينة لمرشح اليمين للرئاسيات الفرنسية، فرنسوا فيون، الذي قدم نفسه على أنه مرشح النزاهة. فرفعت الجريدة أن زوجة المرشح اليميني تقاضت ما يقارب 5 [...]
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن وفاة 7 أشخاص إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مؤخرا المناطق الشمالية للوطن. وقال السيد بدوي في تصريح للصحافة على [...]
تضمن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الهجرة، نشر قائمة أسبوعية تحتوي على الجرائم التي ارتكبها "الأجانب". وحسب ما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن وزارة الأمن الداخلي ستكون مطالبة بنشر قائمة ت [...]
سيكون شعار النادي الملكي ريال مدريد الإسباني خاليا من الصليب المسيحي التقليدي وذلك كجزء من صفقة جديدة للملابس الرياضية في 6 من بلدان الشرق الأوسط. وقد عقد بطل أوروبا صفقة مع الشركة الإماراتية المصنعة للملابس [...]
استمع وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مساء أمس، لثلاثة متهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون الحصول على رخصة بالنسبة للمتهم الثالث، وهو صاحب البناية الواقعة على مستوى الطريق القديمة بسيدي يحيى، [...]
تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، عودة الاضطراب الجوي مجددا بعد ظهر الغد الجمعة، ليشمل منطقة الغرب، قبل أن ينتقل إلى العاصمة ليلا وجميع مناطق الوسط، ابتداء من السبت، مع عودة الأمطار الرعدية، فيما سترتفع درجة الحرارة [...]
أدى حادث مروري مروع إلى وفاة زوجة الداعية السعودي سلمان العودة وابنه.ودشّن المغردون، الأربعاء، وسمًا تحت عنوان "#وفاه_زوجه_سلمان_العوده_وابنه"، شاركوا فيه بمئات التغريدات، التي عبروا من خلالها عن مواساتهم للداعي [...]
غالبا ما يبحث الناس عن الأطعمة ذات المنفعة الصحية التي تجنبنا العديد من الأمراض، لكن قليلون من يتساءلون حول الأطعمة التي تعزز وتقوي قدرة الدماغ، وتمنع مجموعة من الأمراض المرتبطة به، مثل الزهايمر.وقال الدكتور ر [...]
ودع فريق ريال مدريد الإسبانى، منافسات كأس الملك، عقب سقوطه فى فخ التعادل الإيجابى 2/2 أمام مضيفه سيلتا فيجو، فى المواجهة النارية التى أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات إياب ال [...]
أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب على أنه لا يفكر أبداً في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة في دولة الجابون.وقال رينارد بعد فوز المنتخب المغربي على كوت ديفوار بهدف مقابل لا [...]
قالت وكالة رويترز إن الرئيس الأميركي،دونالد ترامب أوصى وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة.ونقلت رويترز عن مسودة لقرار تنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "توج [...]
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز شمال البلاد، مساء الأربعاء، وشعر به السكان. وهذا هو الزلزال الثاني الذي تتعرض له البلاد في أقل من أسبوع.وقال حاتم عودة، رئيس الم [...]
انتهى لقاء المنتخب المصري وغانا، بفوز الفراعنة بهدف لصفر، في ثالث لقاءات المنتخبين بالكان. ووضع المهاجم محمد صلاح مصر في المقدمة من ركلة حرة بعد 11 دقيقة ليكرر هدفه من ركلة جزاء في الفوز 2-صفر على غانا بالاس [...]
تعرض تلاميذ احد الأقسام بمدرسة أحمد علواش الإبتدائية الواقعة ببلدية آيت لعزيز 15 كلم شمال ولاية البويرة ، اليوم، للاختناق اثر تسرب الغازات المحروقة من المدفأة ، ما تطلب تدخل مدير المدرسة ومتطوعين بالإضافة للحم [...]
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء انه تم"الرد بالايجاب على أغلب مطالب" طلبة طب الأسنان والصيدلة,مؤكدة"استعدادها للتكفل بكل المطالب البيداغوجية"لطلبة هذين التخصصين والتي تندرج ضمن صلاحيات [...]
مشروع مصنع لتركيب جرارات بولونية قيد الإعداد
يوجد مشروع قيد الإعداد بوهران لانجاز مصنع لتركيب جرارات وعتاد فلاحي بولوني, حسبما أعلن اليوم [...]
النفط يتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط بعدما عززت زيادة في المخزونات الأمريكية توقعات بأن زيادة إنتاج النفط الصخ [...]
سامسونغ تتوقع نموًا في أرباحها خلال 2017
قالت شركة سامسونغ اليوم الثلاثاء إنها تتوقع نموًا في أرباحها خلال 2017 على الرغم من التحديات [...]
خط بوغزول-تيسمسيلت يدخل الخدمة نهاية العام
أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت أنه سيتم فتح خط السكة [...]
علماء يكتشفون وظيفة جديدة لرمش العيون
اتضح لفريق دولي من العلماء البيولوجيين أن مخ الإنسان يصحح وضعية مقلتي العينين في أثناء [...]
الصين: تطوير غواصة تصل لأعمق نقطة على وجه الأرض
تعمل شركة صينية على تطوير غواصة مأهولة قادرة على الغوص إلى أعمق نقطة معروفة على كوكب ا [...]
علماء يفصحون عن طرق جديدة وفعالة لتذكر المعلومات
أكد علماء من الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا طريقة فعالة تساعد الناس على تذكر المعلومات [...]
ترامب استمع إلى آيات من القرآن الكريم بكاتدرائية واشنطن
شهدت الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن تلاوة آيات من القرآن الكريم، فى حضور الرئيس الأمريك [...]
نوال الزغبي ووائل جسار في الجزائر
يحي كل من الفنان وائل جسار و الفنانة نوال الزغبي، حفلا بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة،و [...]
مرسوم تنفيذي يحدد شروط استيراد الكتاب الديني
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص ال [...]
والد سعد المجرد يكشف موعد خروج ابنه من السجن
كتب الفنان البشير عبدو والد الفنان سعد المجرد عبر حسابه على "فيسبوك" منشوراً، يسكت به الألسنة [...]
أفلام عالمية بقاعات السينيما الجزائرية؟
قال لخضر بن تركي، المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام، أن مصالحه وقعت اتفاقيات مع ش [...]
تحذير.. مخاطر فرشاة الأسنان أكبر مما تظن
كشفت دراسات علمية مخاطر فرشاة الأسنان والأضرار التي قد تلحقها بمستعمليها، حيث حذر خبراء من ا [...]
دراسة تحذر من كثرة الجلوس لساعات طويلة
توصل باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1,500 سيدة مسنة أعتدن على الجلوس لساعات طوي [...]
علماء يطورون حشوا للأسنان يجعلها تلتأم تلقائيا
أعلن باحثون من بريطانيا أنهم طوروا مزيجا من عدة مواد يحفز الأسنان على ملء ثقوبها التي نخرها [...]
توصلت دراسة حديثة إلى أن النوم مدة ساعة بعد وجبة الغداء يحافظ على صحة العقل ويجعل الدماغ يبد [...]
ميلة:تكريم القارئة عائشة نويشي بعد تألقها في مسابقة دولية لحفظ القرآن
تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بميلة تكريم القارئة عائشة نويشي المتوجة مؤخرا بالجائزة الثانية في [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
تجريد بولت من ميدالية ذهبية أولمبية
جرى تجريد العداء الجامايكي أوساين بولت من إحدى ميدالياته الذهبية الأولمبية التسع وذلك بعدما [...]
البطولة العسكرية: مصر تُقصي الجزائر
فاز منتخب مصر على نظيره الجزائر بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم بربع نهائي [...]
علي بن عربية:" أتمنى تدريب الخضر"
كشف اللاعب الدولي الجزائري الاسبق, علي بن عربية, عن رغبته في تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم [...]
بات إسلام سليماني مهاجم نادي ليستر سيتي الانجليزي، رابع أفضل هدافي المنتخب الجزائري لكرة الق [...]
ترامب يمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول أمريكا
ينتظر أن يوقع الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة. حسب ما [...]
اقتراح إلى بوتين بإنشاء اتحاد كونفدرالي بين روسيا وسوريا
ذكرت صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية أن مجموعة من المحللين السياسيين والنا [...]
واشنطن أمام أكبر فضيحة سياسية في تاريخها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ملايين الأشخاص صوتوا بصورة غير شرعية في الانتخابات الرئ [...]
البغدادي وخامنئي يتصدران قائمة أخطر قادة الإرهاب
عدت منظمة "مشروع مناهضة التطرف" الناشطة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والسياسي والثق [...]
لوح:المدونون المتابعون قضائيا تعدوا على القانون
أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن المدونين الذين تتم [...]
مؤشر الفساد العالمي:الجزائر تتراجع للمركز 108
حلت الجزائر في المرتبة 108 عالميا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2016 الذي شمل 176 دول [...]
غرداية:الإبقاء على 4 مناضلين لـ"الافافاس" تحت الرقابة القضائية
أبقت غرفة الاتهام بمجلس قضاء غرداية اليوم الثلاثاء، وضع أربعة مناضلين في جبهة القوى الاشتراك [...]
بن صالح يلتقي سفير المغرب بالجزائر
التقى رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء السفير المغربي بالجزائر لحسن عبد الخ [...]
1.8 مليون سائح جزائري زار تونس في 2016
قلصت تونس سنة 2016 من خسائر سياحتها المتضررة من سلسلة هجمات إرهابية ، إذ زارها نحو ستة ملايي [...]
بعد أن تسبب في وفاة عاملين..إيداع صاحب البناية القديمة بسيدي يحي الحبس
استمع وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مساء اليوم، لثلاث متهمين في قضية القتل ال [...]
حجـز 5 أطنان من الكيف في ولايات الوسط
نشط المفتش الجهوي لشرطة الوسط ،البليدة، مراقب الشرطــة محمود رابح، أول أمس، بمقر منتدى الأمن [...]
25 ألف عائلة متضررة جراء التقلبات المناخية الأخيرة
تم إحصاء 25 ألف عائلة محرومة متضررة عبر 21 ولاية جراء التقلبات المناخية الأخيرة التي عرفتها [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]