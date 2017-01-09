أكد رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن قرار عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة تم في "هدوء وصودق عليه بأغلبية ساحقة" ولم يتم على أساس "رفض مبدئي لكل ما يصدر عن [...]