من أجل أن تكون رئيسا لأقوى دولة في العالم، يتعين عليك القيام ببعض التضحيات، وذلك ما قام به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي أجبر على التخلي عن هاتفه الذكي الشخصي، والمفضل، قبل ساعات من حفل تنصيبه في [...]