اندلعت مساء اليوم اشتباكات بين شباب بحي ماغينغات - 5جويلية- في الأربعاء بسبب مقتل قاصر في السابعة عشر من العمر. وكشفت مصادر "الخبر" أن أهل الضحية ثاروا انتقاما له، حيث شهدت بعض المحلات عملية تخريب وسرقة في [...]