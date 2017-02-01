كشف المدرب الوطني الأسبق، رشيد مخلوفي، أنه حان الوقت لرئيس الفاف، محمد روراوة، للرحيل، بعدما حمّله مسؤولية، ليس فقط الإخفاقات المتتالية للمنتخب الوطني، بل أيضا ما وصفه بغياب التكوين وبطولة وطنية قوية. وقال لاعب [...]