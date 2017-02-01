النفط يرتفع مع خفض إنتاج أوبك وتراجع الدولار
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل هبوط الدولار وأنباء أن كبار المنتجين في العالم قد [...]
وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الغالبية الجمهورية على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة إكسون موبيل وزيرا للخارجية في إدارة دونالد ترامب.ويخلف تيلرسون (64 عاما) بذلك جون كيري الذي غادر الخارجي [...]
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة مساء اليوم، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق ثلاث متهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون الحصول على رخصة على رأسهم صاحب البناية المتواجدة على مستوى الطريق [...]
شدد الدولي الجزائري ووسط ميدان نادي شالك 04 الألماني, نبيل بن طالب, على ضرورة تحقيق نتيجة ايجابية أمام المضيف والمتصدر نادي بايرن ميونيخ, يوم السبت بملعب آليانز أرينا بميونيخ برسم الجولة 19 من البطولة الألماني [...]
دافع وزير خارجية الإمارات "الشيخ عبدالله بن زايد" عن قرار "الحظر" الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وقال "بن زايد" خلال كلمته في المنتدى العربي الروسي إن للولايات المتحدة حق اتخاذ قرارات سيادية [...]
كشفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، اليوم الاربعاء خلال زيارة قادتها إلى البلديات المتضررة من الأمطار والثلوج التي تساقطت الشهر المنصرم بولاية تيزي وزو عن سعيها لإنشاء مكتب الهلال الأحمر الجزائري [...]
أعربت الرابطة الجزائري لحقوق الإنسان عن استيائها من حالة المطاعم في بعض المدارس الجزائرية، وانعدامها في البعض الآخر رغم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة لهذا الغرض. وحسب بيان للرابطة فإن العديد من المدا [...]
قال الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو انه على الشعب الصحراوي ان يفتخر بصموده و استماتته في الدفاع عن حقه في الاستقلال والسيادة التي شكلت العامل الرئيسي وراء اعتراف المغرب بحقيقة الجمهورية الصحراوي [...]
أكدت وزارة التربية الوطنية, اليوم الأربعاء, أن نتائج الفصل الأول للسنة الدرسية الجارية بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاثة كانت"مستقرة" مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضحت مديرة التقويم والإستشراف بالوزارة, سامي [...]
كشف بشير درايس مخرج فيلم "بن مهيدي" وهو العمل التاريخي الذي يتناول مسار الشخصية الرمزية للنضال من أجل التحرر الذي استشهد سنة 1957, سيكون جاهزا شهر سبتمبر القادم. وقال بشير درايس في تصريح أنه من المحتمل ان [...]
أظهر تقرير منظمة فريدوم هاوس الأميركية لمؤشرات الديموقراطية في العالم تراجعها عام 2016 وذلك للعام الـ11 على التوالي، خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال التقرير إن تراجع الديموقراطية في العالم يعو [...]
أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بودراع عبد الحق. وفي نفس السياق ثمن الاتحاد الطلابي الحر هذا القرار بسبب عجز المدير العام السابق في تسيي [...]
أظهرت 5 تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات هاتفية منسوبة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، مناقشة عدة قضايا متعلقة بالعلاقات المصرية العربية والدولية أبرزها يؤكد وجود "خلاف" و"توتر" مع السع [...]
أكد المدرب البلجيكي لاتحاد الجزائر, بول بوت, عدم اهتمامه بمنصب مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم و خلافة مواطنه جورج ليكانس, المستقيل من منصبه بعد إقصاء الخضر في الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم-2017 بالغا [...]
قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان اليوم الأربعاء إن إيران أجرت تجربة صاروخية جديدة لكنها لم تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية أو قرارا لمجلس الأمن يدعم ذلك الاتفاق. وسبق أن أجرت إيران بضع تجارب ل [...]
فتح الأمين العام للمركزية النقابية، النار على نقابات "التعددية" التي تواطأت، حسبه، طيلة السنوات الماضية مع المكتب الدولي للشغل الذي تترأسه نقابة يهودية، لضرب استقرار البلاد. ووصف سيدي السعيد نقابييها بـ "الخبث [...]
النفط يرتفع مع خفض إنتاج أوبك وتراجع الدولار
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل هبوط الدولار وأنباء أن كبار المنتجين في العالم قد [...]
فولكسفاغن تزيح تويوتا عن صدارة مبيعات السيارات في العالم
أزاح عملاق السيارات الألمانية ""فولكسفاغن"، منافسه الياباني "تويوتا" عن صدارة مبيعات السيارا [...]
مصنع لتركيب سيارات "سوزوكي" بسعيدة
يرتقب الشروع بسعيدة بداية شهر مارس القادم في تركيب السيارات من العلامة اليابانية "سوزوكي", ح [...]
احتياطي الصرف يتراجع الى 114 مليار دولار
أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأحد، ان احتياطي الصرف للجزائر بلغ 1. 114 مليار دول [...]
إيران: إزاحة الستار عن قمرين صناعيين جديدين
قام الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء بإزاحة الستار عن قمري "بيام امير كبير وناهيد1" [...]
امتحان "مجزرة حلب" يثير جدلا في المغرب
أثار وضع نص حول "مجزرة حلب"، في امتحان للمرحلة الإعدادية بمدرسة مغربية، جدلا واسعا بين النشط [...]
سجلت مدينة شيفيلد البريطانية، حادثة سرقة فريدة من نوعها، مؤخرا، فالسارق كسب المال دون أن يلج [...]
هذا الهاتف سيباع مقابل مبلغ خيالي
أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف مقابل مبلغ مالي خيالي سيفوق 400 ألف جنيه استرلي [...]
توفي، اليوم الفنان والمجاهد "جعفر باك"، عن عمر ناهز الـ90 عاما،بعد صراع مع المرض ألزمه [...]
ميهوبي:تقليص ميزانيات المهرجانات قد يصل لـ50 % سنة 2017
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الميزانيات المخصصة للمهرج [...]
شيرين تتعرض للسرقة.. ومصيرها الفني مهدّد؟
يبدو أن سوء الحظ سيظل ملازماً للفنانة شيرين عبد الوهاب، فلم تكد تنتهي أزمة تسريب فيديو لها تس [...]
توجت الفرنسية ايريس ميتينير (24 عاما) ملكة لجمال الكون في المسابقة التي أقيمت في الفيليبين م [...]
توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة "إمبراليد" الألمانية إلى أن أكياس الشاي تلك تحتوي على مو [...]
خوارزمية جديدة يمكنها الكشف عن سرطان الجلد باستخدام الهاتف
يعمل العلماء حالياً على تطوير خوارزمية لتشخيص سرطان الجلد، تستطيع في المستقبل السماح للمستخدم [...]
تسجيل ما بين 700 و800 حالة سيدا سنويا بالجزائر
كشفت أمال زرطال ممثل وزارة الصحة و السكان في مداخلتها عشية أمس بفندق شيراطوان وهران بأن " عد [...]
تحقيق:مواد مسرطنة في حفاضات الأطفال
أظهرت تحاليل قام بها مركز التجارب "60 مليون مستهلك" وجود بقايا من المواد السامة في 10 أنواع [...]
ميلة:تكريم القارئة عائشة نويشي بعد تألقها في مسابقة دولية لحفظ القرآن
تم بعد ظهر اليوم الأربعاء بميلة تكريم القارئة عائشة نويشي المتوجة مؤخرا بالجائزة الثانية في [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
قايد صالح يكرم المنتخب الوطني العسكري
كرم الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الأر [...]
بودبوز يرفض الانضمام إلى سوانسي
رفض الدولي الجزائري لمونبولييه رياض بودبوز الانضمام الى نادي سوانسي الانجليزي رغم تقديم الأخ [...]
أعلن نادي ميدلزبره المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، الثلاثاء، [...]
بيليتش:"أقنعت فغولي بعدم المغادرة في الميركاتو الشتوي"
كشف مدرب نادي ويست هام يونايتد الانجليزي, سلافن بيليتش, انه رفض تسريح لاعبه الدولي الج [...]
صالح يدعو دول الخليج لـ"الصلح"
دعا الرئيس السابق علي عبد الله صالح، دول مجلس التعاون الخليجي إلى "حل الأزمة اليمنية"، وإيقا [...]
خمس دول عربية مرشحة للتحالف مع ترامب!
نشر موقع "دويتشه فيله" تقريرا عن الدول العربية الأكثر قدرة على التحالف مع الرئيس الأمريكي ال [...]
شرطي يحتجز رهائن بمستشفى في إسطنبول
هدد رجل أمن تركي بالانتحار في أحد مراكز الطب النفسي. وحسب وسائل إعلام تركية، فإن الشرطي كان [...]
بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الدفاع الإحتلال الصهيوني فى بيان أن "وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتانيا [...]
30 ملف تبييض أموال سلم للعدالة في 2016
سلمت خلية معالجة الإستعلام المالي خلال 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة حسبما [...]
لا حديث في فرنسا إلا عن زوجة فرانسوا فيون، مرشح اليمين الفرنسي للرئاسيات المقبلة، بعد أن كشف [...]
مساهل:انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي انتصار للقضية الصحراوية
اعتبر وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن انضم [...]
اكتشاف مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار(صور)
مكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار الاثنين من [...]
تبسة:حجز 7 بنادق صيد مهربة ببئر العاتر
حجزت مصالح الأمن بتبسة أمس 7 بنادق صيد بمدينة بئر العاتر 85 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة وبحسب [...]
وهران: حريق بمركز تعبئة قارورات الغاز
شب حريق بعد ظهر اليوم الأربعاء بمركز تعبئة قارورات الغاز الواقع بعين البية بوهران سرعان ما ت [...]
إنقاذ 9 حراقة من الغرق بسواحل مستغانم
أنقذ حرس السواحل بمستغانم، فجر اليوم تسعة شبان كانوا على متن قارب أصيب بعطب في عرض البحر على [...]
العنف يستشري في المدارس الجزائرية
أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم إحصاء حوالي 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا ع [...]
رطّبي بشرتكِ يوميّاً وبانتظام.. وإلاّ!
الخطوة الأولى للاهتمام بالبشرة تبدأ بترطيبها بشكل يوميّ، لذا فهي بحاجة إلى كريمات الترطيب الت [...]
4 علامات تحذّركِ أن بشرتكِ بدأت تشيخ.. انتبهي!
علامات جديدة تظهر على وجهكِ تتأملّينها صباحاً ومساءً، فتستغربين من وجودها وأنتِ لم تتخطّي بعد عمر [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]