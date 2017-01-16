كشف وزير الاتصال، حميد ڤرين، أن الحكومة ومن خلال مجلس وزاري مصغر، بحثت موضوع بعض القنوات الفضائية التي تبث من الخارج والتي تتعرض، حسبه، للجزائر ورموزها بالتحامل والسب والقذف، ومنها قناة "المغاربية"، التي قال ب [...]