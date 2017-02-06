تم تحويل الرحلة الجوية التي كانت مقررة بين باريس و الجزائر العاصمة إلى "إيبيزا". و تم إستأناف الرحلة فيما بعد نحو الجزائر العاصمة بعد توقف الطائرة لمدة تزيد عن ساعتين في إيبيزا. و كان من المفروض على الطائرة [...]