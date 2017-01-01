المنتجات المستوردة:الوسم باللغة العربية مسموح به في التراب الوطني
سيكون الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة مسموحا القيام به محليا في التراب [...]
دخل قانون المالية 2017 اليوم الأحد حيز التنفيذ بعد أن كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقعه الأسبوع الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد الـ77 . وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لب [...]
صدر قانون المالية لسنة 2017 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء الفارط في العدد ال77 من الجريدة الرسمية. وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار وسعر الصرف ب108 دج للدول [...]
يعقد العلماء آمالا كبرى، على أن يحققوا في العام المقبل، ما تعذر عليهم انجازه، في 2016، بالنظر إلى كون التراكم قواما، للعلوم الدقيقة والإنسانية.صحيفة "تلغراف" البريطانية، جردت أبرز ما يمكن أن يشهده العالم من طف [...]
أصدر مجلس الأمن الدولي، السبت، قرارا بالإجماع يدعم الجهود الروسية-التركية من أجل وقف لإطلاق النار ومفاوضات في سوريا، لكن من دون المصادقة على تفاصيل الخطة التي عرضتها موسكو وأنقرة.ونص القرار الذي تم تبنيه إثر م [...]
أكد مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية المتخصصة في الأمومة والطفولة مريم بوعتورة بباتنة, المكي شوشان, السبت، بأن المؤسسة لم تشهد ظهور أي فيروس خطير, مشددا على أن كل وفيات الأطفال حديثي الولادة التي تم تسجيلها [...]
شهد عام 2016 العديد من الإنجازات البارزة في مجال الهواتف الذكية وتطبيقاتها وكذا علاقة تلك التطبيقات بكل مجالات نشاطنا اليومي من المنزل الى العمل الى السيارة، واستخلاصا من بعض التقارير على شبكة الانترنت نورد لك [...]
تم مساء اليوم السبت بمقر نادي وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس) تقديم المدرب القديم الجديد للنسر الأسود خير الدين مضوي للصحافة على أساس أنه المدرب الرسمي للوفاق خلفا للمدرب المستقيل عبد ال [...]
أنهى الدولار سنة 2016 بتحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي أمام سلة من العملات الكبرى بنهاية الاسبوع على الرغم من تراجعه لفترة وجيزة أمام اليورو في التعاملات الآسيوية. واتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العم [...]
تعزز التعاون بين الجزائر و فرنسا خلال سنة 2016 لا سيما مع انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية و العديد من اللقاءات بين وزراء الداخلية للبلدين. واعتبر المسؤولون الفرن [...]
أضحت الجزائر سنة 2016 "شريكا موثوقا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي و كذا على الصعيد الأمني وهما مجالان يوجدان في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى الى تعزيز و تطوير إمكانيات التعاون الثنائي. [...]
أرسل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتهنئة غير عادية إلى متابعيه على موقع تويتر بمناسبة العام الجديد. وأعرب ترامب عن تمنياته بسنة جديدة سعيدة للجميع، بمن فيهم أعداءه الذين قال إنهم كثيرون، و"إلى أو [...]
اعلن مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون عن أن إيران حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إبرام اتفاق نووي أولي على أكثر من 10 مليارات دولار بعد تخفيف العقوبات من أنحاء العالم في شكل أموال وذهب؛ وهو ما جعل قادتها [...]
أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية أن مصر بدأت في تسليم جثث ورفات ضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط إلى أسرهم. وكانت الطائرة التي تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الر [...]
أصيب مالا يقل عن 7 أشخاص منهم ثلاثة في حالة حرجة, في حادثة إقتحام لحشد باستخدام سيارة, عند محطة مترو "سيليتيه" في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم السبت. وذكرت وسائل إعلام فنلندية "إن سيارة قطعت مسافة نحو 300 [...]
تمكن حرس السواحل لوهران من توقيف 20 مهاجرا غير شرعي منهم رعية افريقية اليوم السبت بعرض البحر لـ"رأس فلكون"، حسبما علم لدى هذا السلك الأمني. وقد كان هؤلاء الأشخاص على متن قارب من البولييستير قبل أن يتم اعتر [...]
أعلن الناخب الوطني جورج ليكنس اليوم السبت عن قائمة 23 لاعبا المعنية بخوض منافسة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالغابون. وكما ذكرت "الخبر" سابقا فإن التقني البلجيكي أبعد كل من سفيان فغولي وكارل مجاني ليكونا ابرز [...]
المنتجات المستوردة:الوسم باللغة العربية مسموح به في التراب الوطني
سيكون الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة مسموحا القيام به محليا في التراب [...]
النفط يختتم العام على أكبر مكسب سنوي منذ 2009
سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في تسوية يوم أمس الجمعة آخر أيام التداول هذا العام لكنها حققت [...]
توقعات وزارة الطاقة الروسية لأسعار النفط في 2017
يتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تتراوح أسعار النفط في العام المقبل ما بين 55 و60 [...]
تصنيف "فوربس" لمناخ الأعمال:الجزائر في المركز 131
صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية، الجزائر ضمن أسوأ الدول في مجال مناخ الأعمال لسنة 2016، بعد أن ج [...]
شرطة نيويورك تسمح لمنتسبيها بإطلاق لحاهم
بات بإمكان رجال الشرطة في نيويورك إرخاء لحاهم ووضع العمامة تماشيا مع دينهم في إجراء يطالب به [...]
الصين تفتتح أعلى جسر في العالم (فيديو)
افتتحت السلطات الصينية اليوم الخميس، أعلى جسر في العالم، ويقطع أخدود نهر نيتشو ليربط بين مقا [...]
حملة واسعة لسحب الجنسية للبرادعي
انطلقت على موقع "تويتر" حملة لسحب الجنسية من محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور المصري، بعد إذا [...]
نشر صورة تُظهر سداسي أضلاع عملاق على زحل
التقطت المحطة الفضائية "كاسيني" التابعة للوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا" والوكالة الفضائية ال [...]
"نا عزيزة" أرملة مولود معمري في ذمة الله
توفيت أرملة الكاتب الجزائري الشهير مولود معمري، يوم الأربعاء، في الجزائر العاصمة على عمر ينا [...]
ذكرت تقارير اخبارية أن السلطات الإسرائيلية تحتجز الفنانة المصرية كارمن سليمان، على معبر الكر [...]
أفلام سكارلت جوهانسون تتصدر أعلى الإيرادات لـ 2016
مُنحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون لقب الممثلة الأعلى أجرا لعام 2016 وذلك بفضل أدوارها [...]
وفاة "أميرة حرب النجوم" كاري فيشر
توفيت الممثلة الأمريكية كاري فيشر، التي أدت دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب [...]
معهد باستور يؤكد توفر جميع اللقاحات
أكد معهد باستور الجزائر اليوم الأحد توفر كافة اللقاحات مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوح [...]
أسباب ستجعلك تفكّر بالاستراحة من فيسبوك
اكتشفت أبحاث جديدة أن ترك فيسبوك لمدة أسبوع سيساهم في زيادة الرضا عن الحياة والشعور ال [...]
اكتشاف أول لقاح فعال ضد وباء إيبولا
أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح تجربة كبيرة في غينيا باختبار لقاح ضد وباء إيبولا بشكل يوفر ح [...]
12 جزءا من جسم الإنسان بلا فائدة
جسم الإنسان نظام ذكي جدا، حيث تحدث الآلاف من العمليات في جميع أنحاء الجسم من أجل إبقاء الأشخ [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
العلامة محمد الشريف قاهر في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، العلاّمة الشّيخ الدكتور محمّد الشّريف قاهر، تغمّده الله برح [...]
منتخب السينغال يعلن عن القائمة النهائية لكان 2017
كشف مدرب منتخب السينغال آليو سيسي عن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم [...]
"الفاف" تكرم جيل 90 وروراوة يوجه الدعوة لماجر
يتم الثلاثاء المقبل إطلاق أسماء بعض نجوم الكرة الجزائرية على عدد من هياكل المركز التقني لسيد [...]
منافسو "الخضر":تونس تنهزم أمام المنتخب الباسكي(فيديو)
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم امام نظيره الباسكي في المباراة الودية التي دارت بينهما مساء [...]
التماس 4 سنوات حبسا للممثل السابق لـ"أسي ميلان" بالجزائر
التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك، في حق ال [...]
بغداد تختتم اليوم الأخير في 2016 بالدماء
سقط قتلى وجرح من جراء انفجار سيارة مفخخة شرقي العاصمة العراقية بغداد، بعد ساعات من تفجيرين آ [...]
مصر:أحكام قضائية في حق 21 متهما في قضايا أمنية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة, اليوم السبت أحكاما تتراوح ما بين السبجن المؤبد إلى بالسجن المشدد [...]
البنتاغون: أبو بكر البغدادي مازال حيا
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة أن قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي [...]
شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي هزت العالم، وأثرت فيه إجمالا بسبب نتائجها الكارثية، حيث [...]
مقري: 2016 هي سنة انكسار الوهم
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى إجراء الانتخابات [...]
المناوبة الطبية:حملة تفتيش واسعة بالمؤسسات الاستشفائية
شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة احترام جدول المناوبة وتقديم الخدمات الص [...]
أعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، في قرار لافت، ولم يكن [...]
3000 شرطي بالعاصمة لتغطية أمنية "محكمة"
تم تسخير ما لا يقل عن 3000 شرطي بولاية الجزائر لضمان تغطية أمنية "محكمة" بمناسبة الاحتفال بح [...]
3000 شرطي لتأمين الاحتفالات ببشار و أدرار
استقرت المفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الغربي على تسخير3000 شرطي لتأمين احتفالات نهاية السنة [...]
توقيف تاجري مخدرات في وهران وتلمسان
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم امس الجمعة بوهران وتلمسان/ن.ع .[...]
مسؤول ينفي تهريب الدم الجزائري إلى تونس
نفى المركز الوطني لنقل الدم في تونس الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن تهريب كميات من الدم من الجزا [...]
قتيلين و 10 جرحى في حادث مرور بسكيكدة
هلك شخصان اثنان و أصيب 10آخرون بجروح متفاوتة في الحادث المروري الذي وقع أمس الخميس بالمكان ا [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]
خلطة غريبة لكن فعالة لبشرة كبياض الثلج!
لا تعتمدي فقط على الوصفات التقليدية القديمة في العناية ببشرتك، فبعض الوصفات الغريبة قد تكون [...]
لبشرة نظيفة.. استخدمي ماء الأرز
في ظل كثرة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المنتشرة في الأسواق، يصعب أحياناً اختيار [...]