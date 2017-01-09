الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7% في 2016
قال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو يوم الأحد إن الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7 بالم [...]
تم مساء البوم في حدود الساعة السادسة والنصف تشييع جنازة المرحومة سعودي نهى زوجة المرحوم بطيش فيصل ضحايا سقوط الطائرة المصرية في شهر ماي المنصرم وذلك بمقبرة ميلة وسط أجواء من الحزن والأسى و بحضور السلطات المدن [...]
كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بركاني بقاط اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن تسجيل 200 قضية خطأ طبي منذ سنتين مشيرا الى ان قانون الصحة الجديد يمتلك رؤية مستقبلية لإصلاح قطاع الصح [...]
وصف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الاثنين، تحرك زوارق حربية إيرانية باتجاه سفينة حربية أميركية في مضيق هرمز، الأحد، بأنه "استفزازي".وأوضح مسؤولان أميركيان أن السفينة الأميركية "يو إس إس ماهان" أطلقت طلق [...]
توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد أفضل لاعب في العالم لعام 2016، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم الاثنين في مدينة زوريخ السويسرية. وتفوق رونالدو على منافسه الد [...]
واجهت فولكسفاجن انتكاسة جديدة يوم الاثنين بتوجيه الاتهام إلى مسؤول تنفيذي لديها بالاحتيال على الولايات المتحدة في فضيحة انبعاثات الديزل وتوجيه الاتهام إلى شركة صناعة السيارات الألمانية بإخفاء الفضيحة عن المنظم [...]
اجرت باكستان, اليوم الاثنين, تجربة ناجحة لاطلاق أول صاروخ كروز من غواصة. وذكر الجيش الباكستاني في بيان له اليوم أنه تم النجاح في إطلاق أول صاروخ كروز من طراز بابور-3 من غواصة, يبلغ مداه 450 كم. تجدر الاشارة [...]
توفي المهاجم الباراغوياني السابق روبرتو كاباناس الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم عام 1979, اليوم الاثنين عن عمر يناهز 55 عاما. وكتب الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم, في تغريدة له عبر شبكة ال [...]
فسخ المدافع الدولي الجزائري كارل مجاني العقد الذي يربطه مع ليغانيس, ستة أشهر فقط بعد قدومه إليه, حسب ما أعلن عنه اليوم الإثنين النادي صاحب المركز ال16 في جدول ترتيب البطولة الاسبانية لكرة القدم بموقعه الرسمي. [...]
فرقت الشرطة التركية اليوم الإثنين مئات المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان مستخدمة الغاز المسيل للدموع و خراطيم المياه حسب مصادر اعلامية. ونقلت المصا [...]
قدم رئيس وزراء كوت ديفوار دانيال كابلان دنكان اليوم الاثنين استقالته من منصبه لرئيس البلاد الحسن واتارا. وصرح دنكان في تصريح عقب لقائه مع الرئيس واتارا بأنه قدم استقالته من منصبه و حل الحكومة عقب الت [...]
ضرب زلزال قوته 5,8 درجات على سلم ريشتر, اليوم الإثنين, منطقة (نونافوت) في أقصى شمال كندا, حسبما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووفقا للهيئة, فقد وقع الزلزال على عمق 19 كيلومترا, وكان مركزه على بعد 8 [...]
أكد الرئيس السوري بشار الأسد انه "مستعد" للتفاوض حول كل الامور خلال مباحثات السلام المقررة في عاصمة كازاخستان (أستانا). و في حديث لوسائل الإعلام الفرنسية نشرت مقاطع واسعة منه اليوم الاثنين أكد الرئيس السوري أ [...]
حصدت موجة صقيع تجتاح اوروبا منذ نهاية الاسبوع الماضي ارواح ما يقارب من 40 شخصا، معظمهم في بولندا، الا انها بدأت بالانحسار الاثنين. وادت موجة البرد التي تعود الى كتل هوائية قطبية تحركت من اسكندينافيا باتجاه وس [...]
أشاد أعضاء الوفد البرلماني الليبي اليوم الإثنين بالجهود التي تبذلها الجزائر بغية تيسير التشاور بين الأطراف الليبية وتشجيع الحوار بينها في إطار تطبيق الاتفاق السياسي ودعما للمسار الذي بادرت به هيئة الأمم المتحد [...]
أكد رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن قرار عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة تم في "هدوء وصودق عليه بأغلبية ساحقة" ولم يتم على أساس "رفض مبدئي لكل ما يصدر عن [...]
تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أدت زيادة إيران لصادراتها إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط للحد من فائض عالمي من المعروض في الوقت ذاته ارتفع نشاط منصات الحفر الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي. وتر [...]
الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7% في 2016
قال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو يوم الأحد إن الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7 بالم [...]
قطر تنقب عن النفط في سواحل الصحراء الغربية
حصلت أكبر شركة قطرية متخصصة في الصناعات البترولية على رخصة تتيح لها الشروع في التنقيب في الم [...]
ارتفاع الإنتاج المحروقات في الثلاثي الاخير من 2016
سجل الإنتاج الإجمالي من المحروقات ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من 2016 مقارنة بنفس الفترة من [...]
النفط يرتفع بعد تطبيق اتفاق أوبك
سجل النفط ارتفاعا طفيفا نهاية الأسبوع بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخا [...]
"الخليج الفارسي" في كتاب مدرسي إماراتي
ذكرت صحيفة اماراتية ان طلابا واهاليهم تقدموا بشكاوى لورود مسمى "الخليج الفارسي" في كتاب مدرس [...]
وجهت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، تحذيرا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب .[...]
منشق يكشف صراعا نسائيا حول زعيم كوريا الشمالية
بعيدا عن الأضواء في كوريا الشمالية، التي يتصدرها الزعيم كيم جونغ أون، تدور حرب في الخفاء بين [...]
موجة الصقيع تعطل الحركة في بلدان القارة الاوروبية
خلفت موجة انخفاض درجات الحرارة تحت الصفر, مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج عبر القارة الأوروبية, أك [...]
الجزائر تحتضن الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي
تستعد الجزائر لاستقبال مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والذي يبدأ بعد غد الثلاثاء ويست [...]
الشاب مامي ينفي اعتزاله الغناء
نفى نجم أغنية الراي الشاب مامي الأخبار التي تحدثت عن اعتزاله الغناء، مؤكدا أنه يحضر لإطلاق ج [...]
أحمد راشدي:السينما الجزائرية تعاني من مشاكل العرض والتسويق
قال اليوم الخميس، المخرج الجزائري أحمد راشدي من ڨالمة، أنّ السينما الجزائرية لاتزال تتخبط في [...]
كتاب "كفاحي لـ"هتلر" يحقق مبيعات قياسية في ألمانيا
سجّل كتاب "كفاحي" لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر مبيعات قياسة في العام 2016، وفقا لما أفادت [...]
اكتشاف عضو جديد في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان
اكتشف علماء إيرلنديون عضوا جديدا في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان, غير أن وظيفته لم تحدد بعد. [...]
اللحوم المصنعة قد تكون مرتبطة بأعراض ربو بالغة
توصلت دراسة فرنسية إلى أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة قد يكون مرتبطا بأعراض ربو بالغ [...]
معهد باستور يؤكد توفر جميع اللقاحات
أكد معهد باستور الجزائر اليوم الأحد توفر كافة اللقاحات مشيرا إلى بقاء مديريته التجارية مفتوح [...]
أسباب ستجعلك تفكّر بالاستراحة من فيسبوك
اكتشفت أبحاث جديدة أن ترك فيسبوك لمدة أسبوع سيساهم في زيادة الرضا عن الحياة والشعور ال [...]
انتشرت أخيراً، صورة لطفل رضيع من أقليّة الروهينغيا ملقى على وجهه قرب سواحل ميانمار "بورما"، لتُ [...]
حائزون على "نوبل" يطالبون الأمم المتحدة بحماية أقلية الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية [...]
المسابقة الوطنية لحفظ القرآن:بوشلوش عبد الرؤوف يفوز بالجائزة الأولى
فاز الحافظ بوشلوش عبد الرؤوف من البليدة بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكر [...]
انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة, فعاليات الطبعة الثامنة عشر لل [...]
تسبب عدد من لاعبي المنتخب الوطني، أول أمس، في فضيحة مدوية، خلال المباراة الودية التي جمعت "ا [...]
مولودية الجزائر-شبيبة القبائل قمة ربع نهائي كأس الجمهورية
ستكون مباراة مولودية الجزائر-شبيبة القبائل, قمة الدور ربع النهائي لكأس الجزائرفي كرة ا [...]
ميسي ينقذ برشلونة من خسارة محققة
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة رائعة أنقذ فيها برشلونة حامل اللقب من الخسارة أمام [...]
ريال مدريد يعادل رقم برشلونة ورونالدو يحتفل بالكرة الذهبية
بفوزه على غرناطة، عادل ريال مدريد رقم خصمه اللدود برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية دون [...]
تبدأ دولة قطر ببناء مبنى سفارتها في فلسطين، والذي سيقام إلى الجنوب من ميناء غزة، وليس في مدي [...]
أعلن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله ابن كيران مساء الأحد، أن المفاوضات حول تشكيل ال [...]
مقتل 9 من رجال الأمن في هجوم بالعريش
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن 9 من رجال الأمن قتلوا وأصيب 16 آخرون، بينهم رجال أمن ومدنيون، في [...]
كشفت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأحد عن مصرع جندي أمريكي في الأردن. وقالت قوة المها [...]
بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الاثنين برقية تعزية الى رئيس الجمهورية الإسلا [...]
الولايات المعنية بالحصة الإضافية من سكنات عدل2
تشمل الحصة الإضافية المقدرة ب120 ألف وحدة سكنية والتي تدعم بها مؤخرا برنامج البيع بالايجار " [...]
لا زيادة في تسعيرة النقل..لكن بشروط
أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة اليوم الاثنين على أنه تم الاتفاق خل [...]
ولد عباس: الجزائر مستهدفة لنجاتها من "الربيع العربي"
أكد جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن الجزائر مستهدفة من الخارج ، إلا &nbs [...]
حجز قنطار من الكيف المعالج بسيدي بلعباس
تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس مؤخرا من حجز 1 قنطار من الكيف المعالج و توقيف شخصين بتهمة [...]
ڨالمة: توقيف 16 شخصا في قضايا تتعلق بالمخدرات
قالت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة ، مساء اليوم الأحد، أنّ قوات الشرطة التابعة لأمن عاصمة الو [...]
مقتل 20 شخصا في حوادث مرور في يوم واحد
لقي ما لا يقل عن عشرين (20) شخصا حتفهم في حوادث مرور وقعت على مستوى ثلاث ولايات من الو [...]
10 قتلى في حادثي مرور بغرداية ومعسكر
لقي سبعة أشخاص حتفهم و أصيب شخص آخر بجروح خطيرة في حادث مرور وقع زوال اليوم السبت على مسافة [...]
11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا
مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأ [...]
19 بالمائة من خريجات الجامعة يتحصلن على شغل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن نسبة ولوج المرأ [...]
خلطة غريبة لكن فعالة لبشرة كبياض الثلج!
لا تعتمدي فقط على الوصفات التقليدية القديمة في العناية ببشرتك، فبعض الوصفات الغريبة قد تكون [...]
لبشرة نظيفة.. استخدمي ماء الأرز
في ظل كثرة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المنتشرة في الأسواق، يصعب أحياناً اختيار [...]