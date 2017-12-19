ارتفعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء مع تلقي الأسعار دعما من توقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال وقيود الإنتاج الطوعية التي تقودها أوبك لكن تنامي الإنتاج في الولايات المتحدة كبح المكاسب.

وفي الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57.35 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمائة عن سعر التسوية السابق.وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 63.56 دولار للبرميل.

ولم تشهد الأسعار حركة تذكر في المعاملات الأخيرة حيث دار برنت بين 63 و63.91 دولار للبرميل منذ يوم الجمعة الماضي. وقال المتعاملون إن قوة الدفع تقلصت قليلا مع إلغاء الدعوة إلى إضراب لعمال النفط في نيجيريا.