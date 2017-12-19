تسلم، سهرة الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، جائزة أسيا جبار للرواية في طبعتها الثالثة.

ويتنافس على الجائزة التي ترعاها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، والمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، واحد وسبعون عملا روائيا، باللّغات الثلاث منها 42 رواية بالفرنسية و24 بالعربية و5 بالأمازيغية، يحصل كل متوج على الجائزة مبلغ مائة مليون سنتيم.

وتضم لجنة التحكيم التي ترأسها الأستاذة نجاة خدة، ستة أعضاء من الجامعين والمثقفين الأستاذة أمينة بقاط، وعبد المجيد مرداسي، بالنسبة للرواية المكتوبة باللغة الفرنسية، وحميد بوحبيب وابراهيم صحرواي وعبد القادر بوزيدة وعاشور فني، بالنسبة للرواية العربية، إضافة إلى كتاب باللغة الأمازيغية، لم يتم ذكر أسمائهم.

واللافت أنه لم يتم الكشف عن القائمة الطويلة أو القصيرة للجائزة في وقت سابق ، مثلما هو معمول به بالنسبة لأغلب الجوائز الأدبية الكبرى.

للتذكير، توج بالجائزة في الدورة السابقة الروائي سمير قسيمي عن روايته باللغة العربية "كتاب الماشاء" وليندة كوداش عن روايتها باللغة الأمازيغية "ثماشهوت ثنغاروث "الحكاية الأخيرة، وجمال ماتي عن روايته باللغة الفرنسية " يوكو وناس البرزخ" .