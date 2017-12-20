كشف مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،اليوم الأربعاء،عن انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة و الحصبة الألمانية بمؤسسات الصحة الحوارية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6و14سنة ابتداء من، غد الخميس.

وستبقى مفتوحة طوال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2017 إلى غاية 7 جانفي 2018 بما فيها عطلة نهاية الأسبوع.

و حسب ما أفاد به مدير الوقاية في إطار الإستراتيجية الوطنية لرزنامة تلقيح الأطفال بالجزائر أن الحملة تهدف لوقايتهم من مخاطر الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدا خطورتهما.

وذكر في هذا السياق بوفاة 12 طفلا في الوسط المدرسي سنة 2003 بعد تفشى الوباء.

ودعا ذات المسؤول من جانب آخر الأولياء إلى ضرورة تطعيم أبنائهم سيما الفتيات لضمان حمايتهن وحماية حملهن مستقبلا مؤكدا بأن الأولياء الذين يفوتون هذه الفرصة على أبنائهم لا يتمكنون من الاستدراك مستقبلا.