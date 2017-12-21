امتد صراع المصالح بين أستاذين متخصصين في أمراض الكلى، من رئاسة المصالح على مستوى أكبر مستشفيات العاصمة، إلى الأطباء المقيمين والمساعدين الذين يعملون معهما، بعدما بات هؤلاء يدفعون ثمن هذا الصراع، ثم إلى مرضى الولاية التي ينحدر منها أحد هؤلاء الأساتذة، أين تم إلغاء أسبوع الكلى للتشخيص والوقاية المبرمج بداية الشهر الفارط بسبب هذا الصراع، وبالتالي استمرار معاناة المرضى وموتهم البطيء. فهل يعلم وزير الصحة بهذا الصراع الذي بات حديث الأطباء والمرضى؟



