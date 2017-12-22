كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت، صباح اليوم الجمعة، إثر عملية تمشيط بمنطقة وادي قارو بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوي على أربعين قنبلة ومدفع تقليدي الصنع، ولوحة للطاقة الشمسية، ومواد غذائية وأغراض أخرى حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب "وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، إثر عملية تمشيط بمنطقة وادي قارو بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوي على أربعين قنبلة ومدفع تقليدي الصنع، ولوحة للطاقة الشمسية، ومواد غذائية وأغراض أخرى".