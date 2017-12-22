تسببت كميات الثلوج التي تساقطت على الإقليم الشرقي من ولاية ڨالمة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في سقوط سقف منزل مغطّى بالصفائح الزنكية بمشتة بوشيبة "الحواوسة"، الواقعة بمنطقة جبلية على بعد نحو 17 كلم عن مركز بلدية وادي الشحم.

وقالت مصادر مقربة من بلدية وادي الشحم، أنّ المنزل المتضرّر يرجع لعجوز مسنّة تعيش رفقة ابنتها الأربعينية، وأنّه لحسن الحظ لم تكونا داخله. وقد تنقلت سلطات بلدية وادي الشحم ومواطنين إلى عين مكان الحادثة، مساء أمس، رغم تراكم الثلوج وانسداد الطريق على امتداد مسافة كيلومترين اثنين عن المنزل المتضرّر، اقتضت قطع المسافة المذكورة مشيا على الأقدام.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد قررت سلطات البلدية إعادة بناء منزل للعائلة المتضرّرة من غرفتين، وتخليصها من العراء، مع تزويد العجوز المسنة وابنتها بالمؤونة اللازمة وسط موجة القرّ الشديدة التي تجتاح المنطقة، غير أنّ الظروف المناخية قد تعقّد من عملية نقل مواد البناء للمنطقة الريفية الجبلية وكذا المؤونة، ابتداء من يوم غد السبت، في حال تواصل الاضطراب الجوي بالمنطقة الجبلية صعبة المسالك.

يذكر أن عاصفة ثلجية ضربت العديد من بلديات ومشاتي المنطقتين الشرقية والغربية من ولاية ڨالمة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأنّ مختلف وحدات الدرك الوطني مرفقة بالمسؤولين المحليين ومصالح الأشغال العمومية، كثفوا من انتشارهم عبر محاور الطرقات، لتنظيم حركة المرور، وحث المواطنين على عدم المغامرة بالتوغل وسط المناطق المغطاة بالثلوج. وقد بعثت كميات الثلوج والأمطار المتساقطة ،أملا كبيرا في نفوس سكان الولاية ، خاصة الفلاحين ومربي المواشي.