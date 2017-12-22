رفضت السلطات العمومية لولاية الجزائر العاصمة الترخيص لتجمع شعبي دعت إليه قيادة حركة مجتمع السلم، نصرة لقضية القدس بقاعة حرشة حسان بالعاصمة اليوم السبت، وقد اضطرت قيادة الحركة لتأجيل الموعد إلى غاية الحصول على الترخيص والمكان المناسب.

يحدث هذا في الوقت الذي كانت السلطات العمومية قد دعت، منذ أسبوع فقط، إلى تنظيم فعاليات مشابهة داخل القاعات في مختلف المدن الجزائرية.

فماذا الذي تغير؟ تساءل البعض، في حين قال البعض إن تداعيات ”تيفو عين مليلة قد خلفت رعبا متعديا” على عدة أصعدة.