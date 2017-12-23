يقترب متصدر الرابطة المحترفة الأولى شباب قسنطينة من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي بعدما اتفق مع المدافع الأيمن مختار بلخيثر.

وتواجد اللاعب الدولي الجزائري رفقة مناجيره بالجزائر العاصمة وجمعه حديث بالرجل الاول في نادي مدينة الجسور المعلقة طارق عرامة وتابعا سويا المقابلة الودية التي جمعت شباب قسنطينة بنادي جمعية عين مليلة بملعب الدار البيضاء.

ومن المنتظر ان يمضي لاعب النادي الإفريقي التونسي على عقد يمتد لموسمين في الساعات القليلة القادة.