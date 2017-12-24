دعا تكتل ثلاثية التنظيمات الجامعية للشروع في إضراب وطني موحد ابتداءً من يوم الأحد 14 جانفي عبر كافة جامعات الوطن، وذلك بعد اجتماع التشكيلة المكونة من مختلف التنسيقيات والمنظمات الطلابية والجامعية.

وجاء في بيان للتكتل يحوز موقع "الخبر أونلاين" نسخة منه، "بعد التشاور والتحاور مع مختلف القيادات المكونة للأسرة الجامعية تقرر الدخول في إضراب وطني موحد بداية من يوم الأحد 14 جانفي 2018".

ودعا التكتل عبر ذات البيان "جميع الأساتذة والطلبة و العمال والموظفين المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية الموحدة والالتفاف حول النقابات والتنظيمات والتنسيقيات الوطنية، والابتعاد عن كافة مظاهر العنف لإظهار الوجه الحضاري للأسرة الجامعية" .

وأكد البيان على " إبقاءه باب الحوار مفتوحا لتدارك الوضع الذي يبقى الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الحالي التي تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية" .

فيما تضمن البيان التماسا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "بالتدخل العاجل لإنقاذ الجامعة الجزائرية كونها الرافد الأساسي لبناء دولة مستقلة وآمنة أساسها الحكم الراشد" .

ويأتي هذا الإضراب كنتيجة لاجتماع قيادات تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية لتدارس، اليوم الأحد "حالة التعفن التي وصل إليها قطاع التعليم العالي" عسب ما جاء في البيان.

ويتشكل تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية المتكونة من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ،النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية ، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الاتحاد العام الطلابي الحر.