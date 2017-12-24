قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالإعلان عن مناقصة خاصة بها لحقوق التسويق و الاشهار الرقمي على مستوى وكالات الاتصالات المختصة في التسويق الرياضي للفترة من 1 مارس 2018 الى 1 مارس 2021, حسب ما أعلنته الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت.

وأوضح نفس المصدر ان هذه الاستشارة تتعلق بمجموع حقوق التسويق والإشهار التي تحوز عليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمنتخبات الوطنية, حقوق التسويق حول الأحداث الوطنية للفاف والحقوق الرقمية.

ويعد تسيير سلع ومواد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وتسويق حقوق إعلاناتها الاشهارية على مستوى الملاعب التي تحتضن مباريات كرة القدم للمنتخبات الوطنية, أيضا معنيا بالإعلان عن المناقصة.

وفي هذا الإطار حددت آجال للمزايدين بإيداع طلباتهم, كأقصى حد, يوم 8 جانفي 2018 على الساعة 16:00, حسب ما أكدته الهيئة الفيديرالية.