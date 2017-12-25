أودع قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان شخصين الحبس المؤقت الأول وجه له تهمة حيازة سلاح ناري صنف 4 و 6 و ذخيرة صنف 4 و5 دون ترخيص من قبل السلطات المعنية و حيازة صور مخلة للحياء فيما وجه للمتهم الثاني تهمة حيازة ذخيرة صنف 4 دون ترخيص . حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو اكتشاف أمر الشخصين القاطنين بناحية بوغني من قبل عناصر فرقة البحث و التدخل لأمن ولاية تيزي وزو الذين استغلوا معلومة بلغت لمسامعهم حول حيازة شخصين أسلحة نارية فباشروا التحقيق في الأمر ليتوصلوا لحجز سلاحين ناريين صنف 4 و 6 كانا بحوزة الشخصين و ذخيرة دون ترخيص من قبل السلطات المؤهلة لمنحها و صور مخلة للحياء.