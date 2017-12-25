أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن مسابقة وطنية لانتقاء أئمة التراويح بأرض المهجر لفائدة الأئمة المعلمين وأساتذة التعليم القرآني والمؤذنين والقيمين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والعلمية وحسن الترتيل.

وسيؤم الأئمة المائة (100) المقبولون جاليتَنا الوطنية بالخارج خلال شهر رمضان الفضيل 1439 / 2018.

وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للوزارة فإن شروط الترشح تتمثل في أن يكون المعني مرسّما في رتبته، وحافظا للقرآن الكريم كلِّه، أن لا يكون قد تعرّض لعقوبة تأديبية في سنة المسابقة.