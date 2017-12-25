ستؤجل مباريات الدور الـ 16 لكأس الجزائر المقررة يومي 12 و13 جانفي بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي لديها أكثر من ثلاثة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني للمحليين تحسبا للقاء الودي أمام رواندا يوم 10 جانفي بتونس، إلى تاريخ لاحق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم من لجنة كأس الجزائر.

وحسب القائمة الأخيرة التي كشف عنها الناخب الوطني، رابح ماجر فإن التربص التحضيري للاعبين المحليين، عرف مشاركة ستة لاعبين من اتحاد الجزائر، فيما كان شباب قسنطينة ووفاق سطيف ممثلا بأربعة لاعبين . ويجرى الدور الـ32 لكأس الجزائر في الفترة بين 28 ديسمبر والفاتح جانفي.

وقبل مواجهتها للمنتخب الجزائري، تلاقي رواندا -التي تحضر لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين-2018 بالمغرب ( 12 جانفي- 4 فيفري)- نظيرها السوداني في 6 جانفي بتونس.