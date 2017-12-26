لا يزال مصير ديون الإطعام والنقل المدرسيين، بقيمة 5 ملايير سنتيم بعدة بلديات بولاية سوق أهراس مجهولا منذ بداية السنة، إذ لم يتلق ممونو المطاعم التربوية ببلديات سدراتة وتيفاش والمشروحة ولحنانشة، مستحقاتهم منذ 3 ثلاثيات، ورغم احتجاجهم لدى مصالح الولايــــــــة والبلديات ومديرية التربية بعرائض، لدى “الخبر” نسخة منها، إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية ولم يتم حتى استقبالهم. وآخر معلومة تحصلوا عليها تفيد بأن فواتيرهم عالقة على مستوى قباضات الضرائب بين البلديات، وهو ما سيمنعهم من مواصلة توريد المواد الغذائية للمطاعم المدرسية، لتصبح وضعيتهم تستدعي تدخل والي الولاية شخصيا، إن لم تكن وزارات التربية أو المالية أو الداخلية.