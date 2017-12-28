تقنية الشحن اللاسلكي ليست غريبة على المستخدمين، فهي موجودة منذ فترة في العديد من الأجهزة المتنقلة الرائدة، ولكن التقنية الحالية تتطلب أن يكون الشاحن على تلامس فعلي بالجهاز المتنقل كي تعمل، وعادة ما يكون ذلك من خلال قاعدة شحن، لكن كل هذا سيتغير قريبا مع تقنية جديدة للشحن اللاسلكي عن بُعد.



فقد وافقت هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يوم 26 ديسمبر 2017 على هذه التقنية عندما منحت شهادة الشحن اللاسلكي عن بُعد لجهاز إرسال يدعى "واتاب مِد فيلد".



يستخدم الجهاز، الذي طورته شركة ناشئة تدعى "إنيرجوس"، ترددات الراديو اللاسلكية لشحن الأجهزة المتنقلة على مسافة تصل 4.57 مترا، وهي مسافة تزيد كثيرا عن طول كابل الشحن التقليدي.



ويعمل جهاز الإرسال على تحويل الكهرباء إلى ترددات راديوية، يتم بثها إلى الأجهزة التي تملك جهاز استقبال ملائما.



ولا تعد إنيرجوس أول شركة ناشئة تخطط لجلب الشحن اللاسلكي الفعلي إلى المستخدمين، فهناك شركات أخرى تعمل على مفهوم مشابه للمركبات الكهربائية، لكن إنيرجوس تعتبر أول شركة يتم الموافقة رسميا على تقنيتها من قبل هيئة الاتصالات الاتحادية، مما يعتبر مؤشرا قويا على فرص نجاحها.