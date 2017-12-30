أنهى نابولي مرحلة الذهاب وعام 2017 في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه، الجمعة، على مضيفه الجريح كروتوني 1- صفر، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

وهذا الفوز الثالث تواليا لنابولي في الدوري، بعد تلقيه هزيمته الأولى هذا الموسم على يد يوفنتوس حامل اللقب ومنافسه الأساسي (صفر-1 على أرضه)، ثم تعادله بين جماهيره مع فيورنتينا (0-0).

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 48 نقطة، مقابل 44 لغريمه يوفنتوس الذي يحل على فيرونا، السبت.

وسجل للفريق الجنوبي الحالم بلقبه الأول منذ 1990، قائده وهدافه التاريخي السلوفاكي ماريك هامسيك الذي وجد طريق الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان هامسيك أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي بـ116 هدفا في 471 مباراة خاضها في جميع المسابقات، متفوقا على الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991.

للإشارة فإن الدولي الجزائري فوزي غلام الذي جدد عقده مع نابولي و الذي يتواجد في مرحلة إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية ، ساهم في تتويج فريقه باللقب الشتوي بفضل ادائه المتميز قبل أن يتعرض للإصابة .