❊ امنحي طفلك ساعة كل يوم خالية من التكنولوجيا، وذلك بالاتفاق معه حول الأوقات التي يسمح له فيها باستخدام التكنولوجيا.

❊ اسمحي له بالتواصل مع أصدقائه وهو في المنزل، شريطة أن تراقبيه بين الحين والآخر لمعرفة الناس الذين يتواصل معهم.

❊ سجّليه في دورة نشاطية تعتقدين بأنه يحبها، من الممكن هنا أن تكتشفي نشاطاً يحبه، إن كان الرسم أو التمثيل أو الغناء أو الرقص.

❊ ضعي له مكافأة جيدة لأي كتاب يقوم بقراءته، بإمكانك أن تختاري كتباً مشوقة له تخبريه عن قصة مهمة موجودة في هذا الكتاب أو ذاك.

❊ خصصي 30 دقيقة في اليوم لنشاط عائلي يشترك فيه الجميع، مثل اللعب بالكرة أو لعبة الشطرنج مع شقيقه أو أبيه أو معك بالذات، فلعبة الشطرنج تجعل الطفل ينخرط بكل أحاسيسه الذهنية والجسدية من أجل الربح.