أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم بشكل كبير خلال 2017

وجاء في تقرير المنظمة السنوي، "العمالة الدولية والآفاق الاجتماعية لعام 2017"،أن "عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم قد تخطى 200 مليون شخص، مرتفعا بمقدار 3.4 مليون شخص منذ العام الماضي".

وحذرت المنظمة من ركود الأعمال التجارية الصغيرة، وتأثيرها السلبي على الاقتصاديات النامية، حيث يعمل أكثر من نصف العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إذ يمثل هذا القطاع ما يصل إلى 70 % من جميع الوظائف في بعض الدول العربية، وأكثر من 50 % في أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ولفتت المستشارة الاقتصادية بالمعهد الدولي لدراسات العمل، مارفا كورلي كولوبالي، إلى أن توفير التدريب للموظفين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأجور بنسبة 14 %، وزيادة الإنتاجية بنسبة 20 % تقريبا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتماد على المتعاقدين لفترات قصيرة يأتي بنتائج عكسية.

وفي سياق متصل، كشفت المنظمة في تقرير آخر أن مظلة الحماية الاجتماعية لم تمتد لتشمل الغالبية العظمى من سكان العالم.

وتشير بيانات واردة في "التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019، حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى أن 45 % فقط من سكان العالم يتلقون فعليا إعانة اجتماعية واحدة على الأقل، بينما لا تزال نسبة 55% المتبقية (4 مليارات شخص) دون حماية.

وتظهر الدراسة أيضًا أن 29 % فقط من سكان العالم يحصلون على ضمان اجتماعي شامل (وهي زيادة طفيفة عن نسبة 27 % في 2014-2015)، في حين أن 71 % من السكان، أو 5.2 مليار نسمة، إما غير مشمولين أو مشمولين جزئيًا.