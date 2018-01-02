قال وزير التجارة محمد بن مرادي، في تصريح للتلفزيون العمومي يوم الثلاثاء، إن استيراد السيارات غير وارد خلال 2018، وتبقى بين أيادي الحكومة امكانية الترخيص لبعض السيارات الخاصة عند الضرورة مثل سيارات الإسعاف ومركبات تكون الدولة بحاجة إليها.



مؤكدا أن فتح استيراد هذه المركبات تكون في مزايدة علنية لإضفاء الشفافية عليها، وقال بالحرف الواحد "لن يكون هناك استيراد للسيارات ولا الحافلات ولا الشاحنات خلال 2018".



و أكد الوزير أن الإنتاج الوطني الذي سيخرج من مصانع التركيب، قد يساهم في تغطية حاجيات الوطن من المركبات.