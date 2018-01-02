



صعدت عائدات الصين من بيع تذاكر السينما خلال العام الماضي 2017 إلى 55.9 مليار يوان (8.6 مليارات دولار).



وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فإن بيع تذاكر السينما خلال 2017 زاد بنسبة 13.45%، مقارنة مع مبيعات 2016.



وأوضحت أن 54% من الذين توافدوا إلى صالات السينما العام الماضي، اشتروا تذاكر لحضور الأفلام الصينية.



وذكرت شينخوا أن الأفلام الأجنبية حصلت على حصة أكبر من مبيعات التذاكر مقارنة بالعام 2016.



وساهم فيلم "وولف واريور 2" في رفع عائدات تذاكر السينما، إذ بلغت قيمة التذاكر المبيعة لحضور الفيلم 873 مليون دولار.



وتمتلك الصين ثاني أضخم سوق للأفلام السينمائية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم امتلاكها عددا أكبر من شاشات العرض بعد توسع سريع استمر أعواما.



وقالت الهيئة التنظيمية للإعلام إن الصين أضافت 9597 شاشة عرض سينمائي العام الماضي ليصبح العدد الإجمالي 50 ألفا و776 شاشة.



في المقابل تملك الولايات المتحدة أكثر قليلا من أربعين ألف شاشة عرض سينمائي بحسب بيانات من الاتحاد الوطني لملاك دور العرض، ومقره الولايات المتحدة.



