نفت صحيفة "أس" الإسبانية التقارير الفرنسية المتداولة مؤخرا حول امكانية رحيل الدولي الجزائري رياض بودبوز من ناديه الحالي بيتيس سيفيل الإسباني ، حيث قالت ذات الصحيفة أن اللاعب تراجع عن فكرة تغيير الأجواء و هو ينوي في الوقت الراهن لإعادة بعث مشواره و التألق مع ناديه الإسباني بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها خلال فترة الذهاب .

و قالت ذات الصحيفة إن بودبوز يريد إثبات أحقيته في الانتقال بمبلغ 7 ملايين أورو خلال الصائفة الماضية عندما انتقل من نادي مونبوليي إلى بيتيس سيفيل .

و ذكرت تقارير فرنسية بحر الأسبوع المنصرم أخبارا مفادها أن نادي نيس الفرنسي يرغب في انتداب بودبوز إلى فريقه خلال الميركاتو الشتوي .