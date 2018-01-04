توفي 13 شخصا وأصيب 258 شخصا آخرين بجروح في 214 حادث مرور تم تسجيلها على مستوى المناطق الحضرية في الفترة الممتدة من 26 ديسمبر 2017 إلى الفاتح يناير الحالي، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

ومقارنة بالفترة السابقة، فقد ارتفع عدد الضحايا بـ (+2) كما ارتفع عدد حوادث المرور بـ (+7) ح وكذا عدد الجرحى بـ (+12).

وأشار نفس المصدر إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بالمركبة والمحيط.