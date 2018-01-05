توّج نادي الوداد المغربي بلقب أفضل نادي في إفريقيا عن عام 2017، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا، أمس الخميس.

وتفوق الوداد على كل من الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في التصويت على لقب النادي الأفضل في القارة السمراء.

وكان الوداد المغربي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 2017،ولقب الدوري المغربي الموسم الفائت، ليصبح أول فريق مغربي يحقق تلك الجائزة التي بدأت عام 2001.

ورفع الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على الأهلي المصري في النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع المبارتين (ذهاب وإياب) ليحقق ثاني ألقابه بعد مرور 25 عاما على إحرازه لقبه الأول.