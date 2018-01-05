دعا وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان ، اليوم الجمعة، إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".



وقال أردان في تصريح صحفي "ينبغي تفكيك الأونروا في أسرع وقت ممكن"، وذلك في تعقيب على تقرير نشره الإعلام العبري، مساء أمس الخميس، عن معارضة خارجية لأي قرار أمريكي بتخفيض المساعدات الأمريكية للوكالة الأممية، لأن ذلك سيكون له تأثير على الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأردف المتحدث قائلا " أجد صعوبة في الاعتقاد بأن خارجية الاحتلال تعارض قطع المساعدات لـ (الأونروا) وهي الهيئة التي تديم مشكلة اللاجئين بدلا من حلها والتي تساعد الإرهاب بجميع الطرق!".



يأتي هذا في وقت تبحث فيه الإدارة الأمريكية خفض المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي قال فيها إن "الولايات المتحدة تقدم ملايين الدولارات ولا تحظى بأي احترام".