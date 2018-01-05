اعترضت السعودية الجمعة صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران الواقعة في جنوب غرب البلاد والمتاخمة للحدود اليمنية، بعد ساعات على إعلان الحوثيين في اليمن إطلاق صاروخ في اتجاه المملكة.

وأعلن الحوثيون صباح الجمعة إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم. وأوضحت "المسيرة" في تغريدة على تويتر أن "الصاروخ الذي تمت تجربته استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران".

وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية في حسابها على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

واعتبر التحالف بقيادة السعودية في بيان أصدره الجمعة أن إطلاق صاروخ بالستي جديد من اليمن في اتجاه الأراضي السعودية "يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية".