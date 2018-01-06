أكد رئيس جمعية العلماء المسلمون عبد الرزاق ميسون أن التكفل بترقية الأمازيغية من أولويات الجمعية، مطالبا ان يتم كتابتها باللغة العربية.

وفي ندوية صحفية عقدتها القيادة الوطنية لجمعية العلماء المسلمين بزرالدة قال ميسوم "عندما نتحدث عن الأمازيغية فإننا نتحدث بوصفنا جميعا امازيغ، ننتمي جميعا لهذه الثقافة، فلا يوجد امازيغي أكثر من الآخر، ولكن نريد نزع القضية من أيدي الغلاة ونضعها في أيدي العلماء في جميع أنحاء الوطن".

وأضاف ميسوم أن التكفل بالقضية الامازيغية من أولويات جمعية العلماء المسلمين لجعلها في متناول كل فئات الوطن، وهذا يتم حسبه بثلاث عوامل هي: أن تكتب باللغة العربية لتسهيل تعلمها لأنها ملك للجميع، أن تكون ذات بعد إسلامي لانه يوحد الأمة، وثالثا أن يتم إعلان القطيعة بين "الأمازيغية الجزائرية" والأكاديمية البربرية التي لا علاقة لها بالجزائر.

وختم ميسوم بتطمين أبناء المنطقة أن جمعية العلماء المسلمين لا تحمل عقدة في هذا الموضوع، بل إنها تعمل على أن تكون الامازيغية حق مشاع لجميع أبناء الوطن على اختلاف لهجاتهم.