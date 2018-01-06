شدد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على الارتباط الوثيق بين الفريق ونجمه الأول كريستيانو رونالدو أفضل لاعبي العالم في 2017.

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي: “لا أتخيل الفريق من دون رونالدو، لا أراه لاعبا إلا في ريال مدريد”.

ويمتد عقد الدون مع النادي الملكي إلى 2021 وتحدثت تقارير، في وقت سابق، أنه ليس مرتاحا في الفريق وليس راضيا عن القائمة الحالية ويفكر في الرحيل.

وأضاف المدرب الفرنسي: “في جوان وفي حال حدوث تغييرات سنبدأ التفكير في ذلك”.

وأوضح زيدان: “لن أخبركم بالمركز الذي يحتاج للدعم في الفريق حاليا حفاظا على لاعبي الفريق الحاليين”.

أما اللاعبون المتوقع رحيلهم في سوق الانتقالات الشتوية، قال زيدان: “أنا سعيد باللاعبين الحاليين ولا أريد خروج أي منهم”.

وحقق زيدان مع النادي الملكي لقب كأس السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وبالرغم من ذلك يعاني الفريق من تذبذب في المستوى في مباريات البطولة الحالية.



