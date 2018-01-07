نفى عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، أن تكون الجزائر في أزمة اقتصادية، مرجعا الوضع الحالي إلى مشكل تسيير من طرف الحكومة.

وأشار عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، أمس، في ملتقى جهوي لمنتخبي ولايات الأغواط والجلفة وغرداية بالأغواط، إلى أن الجزائر لا تعيش أزمة اقتصادية مثلما يشاع ويروج له من طرف أوساط حكومية، وإنما هي قضية سوء تسيير من طرف الطاقم الحكومي العاجز عن مواجهة المشاكل المطروحة.

واستغرب بلعيد رغبة أصحاب المؤسسات التي استفادت من ضخ قروض وأموال باهظة من الخزينة العمومية تمكينهم من خوصصة المؤسسات العمومية، وهو ما اعتبره غير منطقي ومقبول، لأن هؤلاء فشلوا في التسيير الاقتصادي لمؤسساتهم ويريدون القضاء على المؤسسات العمومية.

وفتح بلعيد النار على وزارة الصحة بعد احتجاج الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أن الأطباء الكوبيين الذين تستقدمهم بلادنا تمنحهم 5 آلاف دولار مع امتيازات أخرى كالسكن، فيما يحرم الأطباء المقيمون التابعون للقطاع العمومي من مثل هذه الامتيازات لتحسين المستوى المعيشي لسكان الجنوب والتكفل الصحي بهم باعتباره من أولويات الحكومة مثلما تتغنى في برنامجها.

وأكد أن السبب في ضرب الأطباء الذي يراه غير مقبول هو غياب سياسة الحوار وانعدام منتخبين ومسؤولين إداريين بإمكانهم التواصل والاستماع للمحتجين بطريقة سلمية عوض تسخير الأمن لردع مسيرة سلمية من إطارات مثقفة، مستهجنا لجوء الحكومة لسياسة العصا لتكميم الأفواه بدلا من لغة الحوار. وأكد رئيس جبهة المستقبل تنظيم صفوف حزبه من خلال عقد لقاءات تكوينية للمنتخبين لتمكينهم من طرق التسيير الإداري والتواصل مع المواطنين بعد النتائج الإيجابية المحققة في الانتخابات المحلية الفارطة.