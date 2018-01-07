أوضحت الدكتورة حورية قاسم رئيسة المؤسسة الكندية الجزائرية "أفاق" ، اليوم الأحد، لدى استضافتها في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن تكاليف نقل جثامين المتوفين من الجالية الجزائرية مرتفعة والتي تقدر بـ 7 ألاف إلى 9 ألاف دولار للجثمان الواحد.

و لهذا أعلنت الدكتورة قاسم، أنه يتعين على "الحكومة الجزائرية أن تساعدنا في ترحيل الجثامين نظرا لارتفاع تكاليفها و في حال رغب أقارب المتوفى في دفنه بالجزائر سيضطرون أيضا لدفع تكلفة تذاكر الطائرة" .

وأما بخصوص أسعار رحلات الخطوط الجوية ما بين الجزائر و كندا ذكرت قاسم أن أول رحلة كانت متباينة نوعا ما بين البلدين في 15 جوان 2007 ،حيث ترتفع في موسم الصيف بصفة خاصة، مبرزة أن عدد الرحلات تصل إلى 5 رحلات في الأسبوع وتتعدى إلى 7 رحلات في موسم الاصطياف .

كما تجدر الإشارة إلى أن الجالية الجزائرية بكندا بلغت 120 ألف جزائري و جزائرية و يمارسون مختلف المجالات منهم باحثون و إطارات يتقلدون مناصب عليا.

و تشير الدكتورة إلى أن جمعيتها تعمل على مساعدة كل الجاليات العربية و خاصة الجالية الجزائرية ، داعية إلى فتح فروع للتأمينات والبنوك بكندا لضمان سيولة مالية للجالية الجزائرية.