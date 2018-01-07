شب حريق مهول، صباح اليوم، داخل مرأب يأوي عائلة تابع لفيلا متكونة من طابقين بحي اسطمبولي رقم 7 ببلدية برج الكيفان في العاصمة، ما أدى إلى تفحم أحد أبناء العائلة البالغ من العمر 6 سنوات، فيما التهبت ألسنة النيران جسم شقيقه البالغ من العمر 7 سنوات، الذي لا يزال يخضع للعلاج بمستشفى الدويرة بالعاصمة، حسب ما أوضحه المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول بن خلف الله خالد.

وأوضح بن خلف الله أن " مصالحه تلقت مكالمة هاتفية في حدود الساعة الثامنة صباحا و5 دقائق تفيد بنشوب الحريق في المكان المذكور، ليتم إرسال 3 شاحنات إطفاء وسيارتين إسعاف".

وتابع : " تم نقل جثة الطفل المتفحمة إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية فيما نقل الطفل المحترق إلى مستشفى الدويرة".

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة لحد الساعة ريثما ينتهي أفراد الشرطة العلمية من التحقيق الذي باشروه في مكان الحادث.