قال مدرب ليستر سيتي الانجليزي كلود بويل في تصريح لموقع صحيفة "دايلي ستار" أنه تكلم مع الدولي الجزائري رياض محرز أمس وأعرب له عن عدم رغبته في مغادرة ليستر سيتي " لقد كان لي حديث مع محرز عقب ولمحت سعادته بالبقاء مع ليستر، يظهر حاليا مستوى رائع وأنا أعتقد أنه من المستحب بالنسبة له أن يبقى معنا الى غاية نهاية الموسم الجاري ".

و في ذات التصريح عقب المدرب الفرنسي كلود بويل على اداء الدولي الجزائري الأخر اسلام سليماني قائلا:" أنا سعيد بأداء سليماني لقد قدم أداء لا بأس به أمس و هو يحتاج لبعض الوقت فقط لاستعادة كامل مستواه " .

للإشارة أن الأخبار تداولت و تضاربت بكثرة خلال الاونة الأخيرة حول رحيل محرز من ليستر سيتي الى ليفربول من أجل خلافة كوتينيو المنتقل من نادي الريدز الى برشلونة الاسباني .