سيتم بعث أشغال إنجاز مشروع كهربة خط السكة الحديدية الثنية (بومرداس)-برج بوعريريج بمجرد انتهاء المرحلة النهائية للدراسة الخاصة به أي نهاية شهر أوت القادم، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد بالبويرة وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته للولاية "أن أشغال مشروع ازدواجية السكة الحديدية الثنية-برج بوعريريج سيتم بعثها في نهاية المرحلة النهائية من الدراسات التي تجرى حاليا".

"و سيتم الانتهاء من المرحلة النهائية من دراسات هذا المشروع الكبير بحلول 22 أوت " وفقا للتفاصيل المقدمة بعين المكان للوزير الذي تفقد موقع تنصيب الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع.

و بالنسبة للإدارة المشرفة على هذا المشروع، فقد تم إسنادها إلى مكتب دراسات ألماني- فرنسي فيما ستتكفل مجموعة من المؤسسات الصينية - التركية بإنجازه على أرض الواقع، وفقا للشروحات التي قدمت بعين المكان إلى الوزير الذي أكد أن إطلاق المشروع و سرعة تنفيذه يتوقفان على "الحالة المالية للبلاد".

و يتضمن هذا المشروع الكبير إنجاز 76 جسرا من السكة الحديدية وجسور عملاقة بطول إجمالي يبلغ 22.8 كلم فضلا عن إنجاز 22 نفقا على مسافة إجمالية قدرها 16.54 كلم و 24 من الممرات العلوية و20 أخرى تمثل جزءا من هذا المشروع، وفقا لما أوضحه المسؤولون القائمون على دراسات المشروع للوزير.

و من خصائص هذا الخط من السكة الحديدية في المستقبل أنه سيوفر حركة مرور مزدوجة للمسافرين والبضائع كما أنه سيكون مجهزا بنظام إشارات حديثة و كهربة بسعة 25 كيلو فولت / 50 هرتز. وسيتم بناء الخط دون معابر ، وفقا للتفاصيل التي جمعتها وكالة الأنباء الجزائرية خلال هذه الزيارة.

و"يهدف هذا المشروع إلى ضمان حركة مرور مزدوجة للمسافرين و البضائع و كذلك إلى تحسين الخط للسماح بتحقيق سرعة أعلى مما سيساعد على التقليل من وقت السفر وجعلها أكثر قدرة على المنافسة. كما سيحسن ظروف التشغيل من خلال إنشاء محطة متعددة الوسائط في البويرة وإدماج التكنولوجيا المتطورة و الإشارات والاتصالات الحديثة"،يضيف السيد زعلان.

وفي إطار هذا المشروع، "سيتعين على المؤسسات المكلفة بالإنجاز دمج مستوى عال ومتطور من الأمن خاصة بالنسبة للأنفاق" أوضح الوزير خلال زيارته، مضيفا : "بمجرد الانتهاء من المشروع سيعطى دفعة جديدة لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الوسط".