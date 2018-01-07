أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان اليوم الأحد من البويرة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما زالت تضمن خدمات ذات جودة عالية لمسافريها و "ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الأمن".

و في رده على سؤال للصحافة حول التقرير الأخير للطيران المدني الصيني حول الادعاءات السيئة لبعض شركات الطيران والتي لن يسمح لها برفع عدد رحلاتهم نحو الصين، صرح الوزير "شركتنا لا تعرف أي مشكل فيما يخص معايير الأمن" مضيفا أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفر خدمات ذات جودة عالية لمسافريها و تواصل ذلك عبر مختلف بلدان أوروبا دون أي مشكل".

و اغتنم الوزير الذي تفقد مختلف مشاريع قطاعه بولاية البويرة، هذه الفرصة ليؤكد أن "الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ليست صعبة"، مضيفا ان "إدارة الشركة "بصدد إعداد مخطط لتحسين وضع الشركة أكثر".

و طمأن الوزير خلال زيارته إلى البويرة حيث تفقد ودشن بعض المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية و النقل مثل مشروع ازدواج الطريق الوطني رقم 33 الرابط البويرة و حيزر على طول 10 كلم، أن "إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ومستخدميها وشركائها يمكنهم بكل سهولة تجاوز الوضعية الحالية التي ليست صعبة والتي لا يمكنها كبح سير خدماتها".

و دعا زعلان إلى "ترك شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعمل وتسوي أوضاعها من طرف مسؤوليها دون إثارة الجدل حول هذا الموضوع الذي تسعى بعض الأطراف إلى استغلاله من أجل إحداث الضجة".

و قال "شركتنا ما زالت تنقل مسافريها في الصيف وفي العطل بطريقة عادية إذن علينا أن نتركها تعمل".