أفادت مصادر مطلعة بتيزي وز أن "ديريكتوار " فريق شبيبة القبائل قد توصل لإتفاق مع المدرب المغربي بادو زاكي للإشراف على العارضة الفنية لشبيبة القبائل .

القرار إتخذ خلال إجتماع طارىء لأعضاء "الديريكتوار " عقد اليوم الأحد .

وحسب المصادر نفسها ينتظر قدوم بادو زكي إلى تيزي وزو يوم الخميس المقبل للتوقيع على عقد يربطه مع الشبيبة لمدة 18 شهرا. يذكر أنه سبق للمدرب بادو زكي الإشراف على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد الذي نال معه كأس الجمهورية .