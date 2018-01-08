أقدم ، مساء أمس الأحد ، أشخاص مجهولون كانوا على متن سيارة سياحية على اختطاف شاب في العقد الرابع من عمره من أمام محل المجوهرات الذي يمتلكه، و الواقع بحي 250 مسكن ببلدية القادرية 35 كلم غرب ولاية البويرة.

وحسب ما ورد لـ "الخبر"، فإن المجهولين ترصدوا مسار الشاب، وبعد انفراده في أحد الشوارع ، ترجلوا من مركبتهم وأرغموه بالقوة على ركوبها.

ورغم صراخ الضحية واستنجاده بالمارة ، إلا أن أحدا منهم لم يستطع نجدته خشية رد فعل أفراد العصابة المسلحين.

وأضاف ذات المصدر أن أفراد العصابة لاذوا بالفرار وتخلصوا من الشاب بالقرب من نفق عين شريكي، حيث عُثر عليه مصابا بالتواء في الكاحل.

وقد حُول الضحية إلى مستشفى البويرة، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.



