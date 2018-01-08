أنقذت القوات البحرية الليبية ، مساء أمس الأحد ، في عمليتين منفصلتين 297 مهاجراً غير شرعي وانتشال جثتين للمهاجرين قبالة ساحل مدينة القره بوللي (60) كلم شرق طرابلس .

وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم القوات البحرية الليبية في تصريح إن " القوات البحرية الليبية قامت بعمليتين منفصلتين في دورية الزورق صبراتة و أنقذت 297 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل مدينة القره بوللي 60 كلم شرق طرابلس الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد عشرات الأميال شمال المدينة " .

وأضاف قاسم بأن " اثنين من جثث المهاجرين لنساء عثر عليهما داخل أحد القوارب المضبوطة وإحداهما كانت حامل " .

وأكد قاسم بأن القاربين اللذان تم ضبط المهاجرين على متنهما يفوق عدد حمولتهما الحد الأقصى راجعا السبب إلى سقوط المهاجرين في عرض البحر .

وتعد العملية الأولى لإنقاذ المهاجرين التي نفذتها البحرية الليبية منذ مطلع العام الجديد .