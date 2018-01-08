ليبيا: إنقاذ 297 مهاجرا من أصول إفريقية

العالم
8 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/ وكالات
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أنقذت القوات البحرية الليبية ، مساء أمس الأحد ،  في عمليتين منفصلتين 297 مهاجراً غير شرعي وانتشال جثتين للمهاجرين قبالة  ساحل مدينة القره بوللي (60) كلم شرق طرابلس . 

وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم القوات البحرية الليبية في تصريح إن "  القوات البحرية الليبية قامت بعمليتين منفصلتين في  دورية الزورق صبراتة و أنقذت 297 مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل مدينة  القره بوللي 60 كلم شرق طرابلس الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين على بعد عشرات الأميال شمال  المدينة " . 

وأضاف قاسم بأن " اثنين من جثث المهاجرين لنساء عثر عليهما داخل أحد القوارب المضبوطة وإحداهما كانت حامل " .

وأكد قاسم بأن القاربين اللذان تم ضبط المهاجرين على متنهما يفوق عدد حمولتهما الحد الأقصى راجعا السبب إلى سقوط المهاجرين في عرض البحر . 

وتعد العملية الأولى لإنقاذ المهاجرين التي نفذتها البحرية الليبية منذ مطلع العام الجديد .  

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