تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس الأحد، من تدمير مخبأ للإرهابيين به خمس قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى، حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 جانفي 2018 بالبويرة، مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة".

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام، 10 مهربين وحجزت ست مركبات رباعية الدفع وسلاحا ناريا و11.2 طنا من المواد الغذائية.

كما حُجزت ثلاثة أجهزة كشف عن المعادن وتسع مولدات كهربائية، ست مطارق ضغط، جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، 279 قرصا مهلوسا، و4080 وحدة من مواد التنظيف، وفقا لذات المصدر.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن أمناس، شاحنة محملة بـ 14 ألف و 500 وحدة من التبغ.

فيما تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من سعيدة وسيدي بلعباس و بشار وأدرار وعين قزام، حسب ذات البيان.