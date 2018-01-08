وجه الجناح العسكري لحركة حماس كتائب الشهيد عز الدين القسام ، هذا الإثنين، رسالة لوالدة الجندي الصهيوني الأسير لديها "هدار غولدن".

وضمنت الكتائب راسلتها في تغريدة على صفحتها العبرية على موقع تويتر قالت فيها لوالدة غولدن باللغة العبرية "ليا غولدن إذا كنت تريدين أن تري ابنك، توجهي إلى حكومتكم لأنها تخفي الحقيقة وتعرف الحل جيدا".

وأنهت الكتائب الرسالة بوسم "حكومتكم تكذب".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت عن أسرها للجندي "شاؤول آرون" خلال تصديها لتوغل بري للجيش الصهيوني شرقي مدينة غزة، أثناء العدوان الصهيوني على القطاع في صيف 2014 .