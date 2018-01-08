بن مرادي يتحادث مع السفير الفرنسي

أخبار الوطن
8 يناير 2018 () - الخبر أونلاين/واج
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استقبل وزير التجارة, محمد بن مرادي, اليوم  الاثنين بالجزائر, سفير فرنسا بالجزائر, كزافييه دريانكورت, حيث تطرق الطرفان  الى العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات, حسب  بيان للوزارة.

و تمحورت محادثات الطرفين خلال اللقاء الذي نظم بمقر وزارة التجارة, حول  العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع البلدين على مختلف الاصعدة, خاصة  بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, للجزائر و لقائه بنظيره  رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يضيف البيان.

في هذا الصدد صرح السيد دريانكورت أن هذا اللقاء هو "من أجل توطيد العلاقات  على مختلف المستويات و خاصة الاقتصادية منها بناء على توجيهات الرئيس الفرنسي  الذي يعطي أولوية كبرى في برنامج حكومته الى توسيع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر و كذا فتح أبواب شراكات جديدة و خاصة في ميدان التكوين".

من جهته نوه السيد بن مرادي بـ "العلاقات الطيبة" التي تجمع البلدين و كذا  حجم التبادلات التجارية, إضافة للاستثمارات الفرنسية بالجزائر في العديد من  المجالات الحيوية, مبرزا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الرقي  بالاقتصاد الوطني و حماية المنتوج المحلي و عصرنته من خلال العديد من البرامج  في مختلف المجالات , يضيف ذات المصدر.

كما دعا الوزير الى "ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة و نقل الخبرات و  التكنولوجيا بين الشركاء في كلى البلدين".

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