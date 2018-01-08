استقبل وزير التجارة, محمد بن مرادي, اليوم الاثنين بالجزائر, سفير فرنسا بالجزائر, كزافييه دريانكورت, حيث تطرق الطرفان الى العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات, حسب بيان للوزارة.

و تمحورت محادثات الطرفين خلال اللقاء الذي نظم بمقر وزارة التجارة, حول العلاقات السياسية و الاقتصادية التي تجمع البلدين على مختلف الاصعدة, خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, للجزائر و لقائه بنظيره رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يضيف البيان.

في هذا الصدد صرح السيد دريانكورت أن هذا اللقاء هو "من أجل توطيد العلاقات على مختلف المستويات و خاصة الاقتصادية منها بناء على توجيهات الرئيس الفرنسي الذي يعطي أولوية كبرى في برنامج حكومته الى توسيع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر و كذا فتح أبواب شراكات جديدة و خاصة في ميدان التكوين".

من جهته نوه السيد بن مرادي بـ "العلاقات الطيبة" التي تجمع البلدين و كذا حجم التبادلات التجارية, إضافة للاستثمارات الفرنسية بالجزائر في العديد من المجالات الحيوية, مبرزا أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الرقي بالاقتصاد الوطني و حماية المنتوج المحلي و عصرنته من خلال العديد من البرامج في مختلف المجالات , يضيف ذات المصدر.

كما دعا الوزير الى "ضرورة الاستفادة من تجارب الشراكة و نقل الخبرات و التكنولوجيا بين الشركاء في كلى البلدين".