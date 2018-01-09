أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أنها اعترضت 13 طائرة من دون طيار، هاجمت قواعدها العسكرية في سوريا، وحالت دون تحقيقها لأهدافها.



جاء ذلك في بيان للوزارة، قالت فيه إن الهجوم على قاعدتيها العسكريتين في "طرطوس" وحميميم" نفذته 13 طائرة من دون طيار في 6 جانفي الجاري.



وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوية رصدت الطائرات المذكورة، قبيل الهجمات. مؤكدًا أنها لم تحدث أضرارًا في القاعدتين، وأن الأعمال الروتينية فيهما متواصلة".



وتبنت الهجوم على القاعدة مجموعة لم يسمع بها من قبل وتطلق على نفسها "حركة العلويين الأحرار"، بحسب بيان الدفاع الروسية.



والخميس الماضي، قالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية السورية، تعرضت لهجوم بقذائف هاون، أسفر عن إصابة أكثر من 10 جنود، وألحق أضرارًا جسيمة بـ 7 طائرات حربية.



وأوضحت الصحيفة التي أسندت خبرها إلى مصادر عسكرية وسياسية فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنّ الهجوم نفذته مجموعات المعارضة، في اليوم الأخير من العام المنصرم 2017.



بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي، مقتل اثنين من جنودها العاملين في سوريا، نتيجة تعرض قاعدة حميميم الجوية باللاذقية السورية، لهجوم بقذائف الهاون.



وفنّدت الوزارة ادعاءات بعض وسائل الإعلام الروسية حول أضرار جسيمة لحقت بـ 7 مقاتلات حربية في القاعدة المذكورة.





