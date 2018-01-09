تم تسجيل أول حالة وفاة لأنفلونزا الموسمية على مستوى ولاية المدية، حسبما علمت به اليوم الثلاثاء وأج من مدير الصحة الذي صرح أن خبر الوفاة بهذا المرض تم تأكيده من قبل معهد باستور.

واستنادا محمد شغور فإن حالة الوفاة هذه بسبب الأنفلونزا الموسمية تعد الأولى التي تم الإبلاغ عنها بولاية المدية، و ذلك منذ بداية وباء الانفلونزا، موضحا أن النتائج النهائية للمخبر المرجعي التابع للمعهد الوطني باستور قد أكدت الوفاة عن طريق هذا الفيروس لمريض كان يعاني من التهاب رئوي.

وأضاف أن الأسباب الحقيقية لوفاة هذا المريض، البالغ من العمر 48 عاما، منذ بضعة أيامي لم يكن ليتم تحديدها إلا بعد تحاليل مخبر معهد باستور، الذي أكد أن هذه الحالة تعد أولى الوفيات الناجمة عن الانفلونزا الموسمية.

وتنتظر مديرية الصحة المحلية تأكيد حالة وفاة أخرى بالانفلونزا الموسمية، هذه المرة لإمرأة، توفيت أمس الاثنين بعد مضاعفات الالتهاب الرئوي، حسب ما أكده السيد شغور،, الذي أشار إلى إرسال العينات المأخوذة من المريض لتأكيدها بمعهد باستور.