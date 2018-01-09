أعلنت مصادر قضائية فرنسية أن مجهولين أحرقوا محلاّ تجاريا يملكه يهودي في جنوب شرق باريس، ليلة الثلاثاء، بعد استهدافه مؤخرا.



وقالت لور بيكييو مدعية منطقة كريتاي في العاصمة باريس: "اندلعت النيران صباحا (في المحل)، ومن المرجح أن تكون الأضرار كبيرة"..."مجهولون قاموا مطلع جانفي الحالي برسم صلبان معقوفة نازية على المحل"، مرجحة أن تكون الدوافع "إجرامية".



ويأتي الحادث بعد ثلاثة أعوام بالضبط على قيام مسلحين بالهجوم على متجر يهودي شرق باريس وتسبب بمقتل 3 من زبائن المحل وموظف يهودي.



ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم من الذكرى الثالثة لضحايا الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة، عقب نشرها كاريكاتور مسيئا للإسلام، ما أثار موجة من الغضب والاستياء حول العالم، وقتل منفذا الهجوم على المجلة الساخرة، (الأخوان شريف وسعيد كواشي)، 12 شخصا.



وفي اليوم التالي، قتل متشدد آخر هو اميدي كوليبالي شرطية بلدية في مونروغ (أو دو سين)، ثم قتل في يناير من العام ذاته 4 يهود خلال احتجازه رهائن داخل متجر يهودي.