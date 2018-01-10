نشر النادي الأهلي السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر" أن الأهلي يرحب بالعائلات لمتابعة مباراته القادمة أمام فريق الباطن يوم الجمعة 12 جانفي على استناد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

و في هذا الصدد ،رحبت إدارة الأهلي بحضور العائلات من جماهير النادي لدعم و مساندة الفريق ،كأول حضور لها في الملاعب السعودية.

وكانت السلطات السعودية منذ أيام سمحت بدخول النساء إلى الملاعب، أسابيع بعد السماح لهن بقيادة السيارة، كما تم الترخيص لإحياء حفلات فنية، في إطار سياسة التفتح التي ينتهجها ولي العهد الجديد محمد بن سلمان