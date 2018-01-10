تم الاتفاق اليوم الأربعاء بولاية تيزي وزو على استئناف الدروس غدا الخميس ووضع حد للإضراب الذي كان يشنه أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية بالولاية.

وتم التوصل في ختام اللقاء -الذي ضم مديرية التربية وممثلين عن نقابة الكنابست وسلطات محلية وأولياء التلاميذ- إلى اتفاق لاستئناف الدروس غدا الخميس.

وتتواجد بولاية تيزي وزو منذ الإثنين الفارط لجنة بيداغوجية تابعة لوزارة التربية الوطنية لوضع مخطط لاستدراك الدروس الضائعة من قبل التلاميذ بسبب إضراب نقابة الكنابست.

وقد دعا والي تيزي وزو محمد بودربالي اليوم الأربعاء الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية حيال التلاميذ الذين تعطل مشوارهم الدراسي منذ نوفمبر الماضي بسبب إضراب غير محدود شنه أساتذة نقابة الكنابست.