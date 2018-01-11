سياسة بايرن ميونيخ في اختيار المدربين تعتمد حسب أوليفر كان على استقدام المدرب الناجح. وقد حدث هذا من قبل مع مدربين مشهورين، نجح منهم البعض ولم ينجع البعض الآخر. والآن يطالب قائد بايرن السابق بالاقتداء بريال مدريد.



لم يحسم بايرن ميونيخ بعد أمر من يخلف المدرب يوب هاينكس في قيادة الفريق بداية من الصيف المقبل. وكان هاينكس قد جاء كحل مؤقت للفريق البافاري بعد إقالة كارلو أنشيلوتي بشكل مفاجئ نهاية سبتمبر الماضي.



والآن تحدث الحارس العملاق أوليفر كان، قائد ألمانيا وبايرن السابق، مطالبا بأن يغير النادي طريقته في اختيار المدربين. وأوضح أوليفر كان أن فلسفة النادي البافاري كانت حتى الآن تقوم على التعاقد مع المدرب طبقا لمستوى نجاحه مضيفا: "أتمنى أن يقوم بايرن بنفسه بصناعة مدرب من قواعده، ثم يأخذه خطوة خطوة إلى قطاع المحترفين"، حسبما نقل موقع شبورت 1 الألماني.



وأشار أوليفر كان إلى نموذج معين في هذا الأمر وهو النجم زين الدين زيدان، المدرب الحالي لفريق ريال مدريد، الذي فاز خلال الموسمين الماضيين بدوري أبطال أوروبا وقال إن "الريال ترك زيدان ليكبر في النادي لسنوات طويلة، حتى منحوه الفرصة لكي يدرب الفريق الأول". أما غير ذلك فهي مسألة حظ إلى حد كبير، فمرة تسير الأمور بشكل حسن كما في حالة بيب غوارديولا أو لويس فان خال، ومرة لا تسير بالشكل المطلوب كما في حالة كارلو أنشيلوتي، يضيف المحلل الكروي.