كشف رومان ويلفاند رئيس الإدارة الروسية للأرصاد الجوية عن دلالات تساقط الثلوج على المناطق الصحراوية.

وقال ويلفاند في حديث أدلى به، الثلاثاء، لوكالة "تاس" الروسية، إن "تكرار تساقط الثلج في الصحراء بالجزائر شأنه شأن الشتاء الدافئ في روسيا والصقيع في أمريكا والفيضانات في أوروبا.. كل ذلك دليل على الاحتباس الحراري".

وأعاد الخبير إلى الأذهان أن الثلج سبق له أن تساقط في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، رغم أن تلك الظاهرة الجوية تسجل عادة مرة واحدة كل 15 – 20 عاما.

يذكر أن الصحراء الجزائرية شهدت تساقطا للثلوج، في 7 جانفي الجاري، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تساقط الثلج في ديسمبر عام 2016، في المنطقة نفسها في شمال الجزائر بالقرب من مدينة عين الصفراء، إلا أن الثلج ذاب بحلول مساء اليوم نفسه.