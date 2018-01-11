هز زلزال بقوة 5.6 درجات ، صبيحة اليوم الخميس، مدينة سومار بعمق 8 كلم، وتقع المدينة في محافظة كرمانشاه غرب إيران، وهي مدينة حدودية مع العراق.

و صرحت مصادر إعلامية بتأثر بعض المنازل و جرح أربعة أشخاص في محافظة كرمانشاه

و أفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رصد هزة أرضية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، التي شعر بها الأهالي بشكل واضح.

وأعلنت هيئة الرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عن قوة الهزة، وقالت في بيان لها إن: "الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، بلغت درجتها 5.5 على مقياس ريشتر و تبعد الهزة بـ 25 درجة جنوب شرق مندلي، و 104 درجة جنوب شرق بغداد"،

ويأتي ذلك بعد ساعات من رصد هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريشتر، في بلدة هجدك التابعة لقضاء راور بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

وشهدت محافظة كرمانشاه غرب إيران ،أمس الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقالت مصادر مطلعة إن الهزة التي وقعت في منطقة كوزران، كانت على عمق 10 كلم ومسافة 36 كلم من مركز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كرمانشاه سبق وأن ضربها زلزال بلغت قوته 7.3 درجات، أسفر عن مقتل 530 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 8000 آخرين. في منتصف نوفمبر الماضي.

و شهدت بغداد ومحافظات العراق في نفس الشهر، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريشتر حيث تسببت في إصابة العشرات من المواطنين وأضرار مادية.