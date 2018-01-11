تأهل فريق شباب الدار البيضاء للدور ثمن النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم اكابر, بعد فوزه على نجم البسباس بنتيجة (1-0), في لقاء مقدم عن الدور السادس عشر للمنافسة جمع بينهما اليوم الخميس بملعب الدار البيضاء (الجزائر).

وسجل الهدف الوحيد للمباراة اللاعب شطاب في الدقيقة 88.

وستتواصل بقية مباريات هذا الدور أيام الجمعة 12 والسبت 13 والاثنين 15 والثلاثاء 16 جانفي.

الخميس 11 جانفي 2018:

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس 1 - 0

الجمعة 12 جانفي 2018:

بالبيض (المركب الأولمبي): مولودية البيض - نادي بارادو (30ر14)

بقالمة (المركب الأولمبي سويداني بوجمعة): اتحاد بلخير - اولمبي المدية (30ر14)

بالخروب: جمعية عين مليلة - اتحاد الاخضرية (30ر14)

بتاجنانت: دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة (30ر14)

بسعيدة : مولودية الحساسنة - مولودية بجاية (30ر14)

بالبليدة (براكني): شباب الزاوية - نجم مقرة (30ر14)

بالجزائر (ملعب 20 أوت 1955): شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي (00ر16)

السبت 13 جانفي 2018:

ببوسعادة: امل بوسعادة - مولودية الجزائر (00ر14)

ببسكرة: اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش (00ر14)

بالبليدة (براكني): اتحاد البليدة - جمعية وهران (00ر14)

بتيزي وزو: شبيبة القبائل - شباب واد رهيو (00ر16)

بميلة (المركب الأولمبي): نجم التلاغمة - مولودية وهران (00ر14)

بالخروب: شباب قايس - اتحاد بلعباس (00ر14)

الاثنين 15 جانفي 2018:

ببشار: شبيبة الساورة - وفاق سطيف (00ر17)

الثلاثاء 16 جانفي 2018:

بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (00ر16).