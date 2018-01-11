تراجعت أسعار النفط عن مكاسب كبيرة يوم الخميس لكنها تمكنت من أن تغلق عند أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل بفعل علامات على نقص في المعروض في الولايات المتحدة.



وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 6 سنتات عند 69.26 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 . ورغم هذا فإن برنت سجل أعلى مستوى إغلاق في ثلاث سنوات.



وحقق خام القياسي العالمي مكاسب بلغت 5 بالمائة منذ بداية العام مواصلا قفزة من أواخر العام الماضي.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 63.80 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 .



ويواصل النفط اتجاها صعوديا بفضل هبوط مطرد وملموس في المعروض العالمي، وخصوصا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 419.5 مليون برميل. وتباطأ الانتاج بحوالي 300 ألف برميل يوميا.



وتلقى الأسعار دعما أيضا من تخفيضات انتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا، من المنتظر أن تستمر حتى نهاية 2018 .